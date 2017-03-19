全球汇市：投机客增持美元净多仓至1月底以来高点--CFTC/路透数据

路透3月17日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周投机客增持美元多仓，净多仓升至1月底以来最高。 截至3月14日当周，美元净多仓总计175.9亿美元，高于前一周的152. 6亿美元。美元净多仓已连续三周增加。 美元净多仓的增加是受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息 的预期推动，几周前市场还未有此预期。年初时市场预计美联储最早将在 6月升息。 不过多位联储官员发表的言论提升了3月加息的可能性。美联储果然 在周三升息，不过仍坚持今年升息三次的预期，令美元承压。 美元/日圆尤为脆弱，自周三联储升息以来已下挫逾2%。 分析师称，他们认为美元在短暂下跌后将会反弹。 “美联储仍是唯一一家计划升息的主要央行，”BK资产管理的汇市策 略主管Kathy Lien说。 Lien认为美元/日圆下档受限，因为几名美联储官员下周将发表的讲 话很可能将提醒所有人，利率变动方向仍是上升。 数据显示，日圆净空仓升至71,297口，为1月中以来高位。 日本央行在过去一周亦举行了政策会议，并保持超宽松政策。该央行 一如预期，继续承诺将控制长期利率在零水准附近。 日本央行总裁黑田东彦明确表示，该央行短期内不会跟随美联储的脚 步，称由于通胀率仍远低于2月的央行目标、且经济增长面临的风险偏向 下档，日本仍需要大规模的货币支持政策。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月14日当 前一周 周 多头仓位 35,563 39,203 空头仓位 106,860 93,903 净仓位 -71,297 -54,700 欧元(125,000欧元为1口) 3月14日当 前一周 周 多头仓位 148,272 137,662 空头仓位 189,299 197,163 净仓位 -41,027 -59,501 英镑(62,500英镑为1口) 3月14日当 前一周 周 多头仓位 42,367 61,847 空头仓位 149,484 143,284 净仓位 -107,117 -81,437 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月14日当 前一周 周 多头仓 12,950 12,718 位 空头仓 21,947 22,734 位 净仓位 -8,997 -10,016 加元(100,000加元为1口) 3月14日当 前一周 周 多头仓 74,620 65,616 位 空头仓 53,162 36,396 位 净仓位 21,458 29,220 澳元(100,000澳元为1口) 3月14日当 前一周 周 多头仓 73,553 85,221 位 空头仓 30,288 34,243 位 净仓位 43,265 50,978 墨西哥披索(500,000披索为1口) 3月14日当 前一周 周 多头仓 51,271 38,707 位 空头仓 56,738 81,465 位 净仓位 -5,467 -42,758 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月14日当 前一周 周 多头仓 19,509 27,207 位 空头仓 25,114 31,632 位 净仓位 -5,605 -4,425 (完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)