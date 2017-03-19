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亚洲 | 2017年 3月 19日 星期日 11:47 BJT

全球汇市：投机客增持美元净多仓至1月底以来高点--CFTC/路透数据

    路透3月17日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路
透计算，最近一周投机客增持美元多仓，净多仓升至1月底以来最高。
    
    截至3月14日当周，美元净多仓总计175.9亿美元，高于前一周的152.
6亿美元。美元净多仓已连续三周增加。
    
    美元净多仓的增加是受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息
的预期推动，几周前市场还未有此预期。年初时市场预计美联储最早将在
6月升息。
    
    不过多位联储官员发表的言论提升了3月加息的可能性。美联储果然
在周三升息，不过仍坚持今年升息三次的预期，令美元承压。
    
    美元/日圆尤为脆弱，自周三联储升息以来已下挫逾2%。
    
    分析师称，他们认为美元在短暂下跌后将会反弹。
    
    “美联储仍是唯一一家计划升息的主要央行，”BK资产管理的汇市策
略主管Kathy Lien说。
    
    Lien认为美元/日圆下档受限，因为几名美联储官员下周将发表的讲
话很可能将提醒所有人，利率变动方向仍是上升。
    
    数据显示，日圆净空仓升至71,297口，为1月中以来高位。
    
    日本央行在过去一周亦举行了政策会议，并保持超宽松政策。该央行
一如预期，继续承诺将控制长期利率在零水准附近。
    
    日本央行总裁黑田东彦明确表示，该央行短期内不会跟随美联储的脚
步，称由于通胀率仍远低于2月的央行目标、且经济增长面临的风险偏向
下档，日本仍需要大规模的货币支持政策。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)       
            3月14日当   前一周
            周          
 多头仓位       35,563   39,203
 空头仓位      106,860   93,903
 净仓位        -71,297  -54,700
 
   
    欧元(125,000欧元为1口)        
            3月14日当   前一周
            周          
 多头仓位      148,272  137,662
 空头仓位      189,299  197,163
 净仓位        -41,027  -59,501
 
    
    英镑(62,500英镑为1口)         
            3月14日当   前一周
            周          
 多头仓位       42,367   61,847
 空头仓位      149,484  143,284
 净仓位       -107,117  -81,437
 
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)        
          3月14日当   前一周
          周          
 多头仓       12,950    12,718
 位                   
 空头仓       21,947    22,734
 位                   
 净仓位       -8,997   -10,016
 
    
    加元(100,000加元为1口)        
          3月14日当    前一周
          周          
 多头仓       74,620    65,616
 位                   
 空头仓       53,162    36,396
 位                   
 净仓位       21,458    29,220
 
    澳元(100,000澳元为1口)       
          3月14日当   前一周
          周          
 多头仓       73,553   85,221
 位                   
 空头仓       30,288   34,243
 位                   
 净仓位       43,265   50,978
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)     
          3月14日当   前一周
          周          
 多头仓       51,271   38,707
 位                   
 空头仓       56,738   81,465
 位                   
 净仓位       -5,467  -42,758
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)          
          3月14日当   前一周
          周          
 多头仓       19,509   27,207
 位                   
 空头仓       25,114   31,632
 位                   
 净仓位       -5,605   -4,425
 (完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)
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