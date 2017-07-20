更新版1- EIA库存周报：美国上周原油和汽油库存大幅下降

(新增细节和分析师评论)

路透7月19日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于市场预期，汽油和馏分油库存也大幅下降。

EIA公布，截至7月14日为止的一周，美国原油库存下降470万桶，市场预估为减少320万桶。

美国汽油库存减少440万桶，为连续第五周下滑，降幅远超过市场预估的减少65.5万桶，使得美国汽油库存降至2.31亿桶。

“周报完全是利好，所有油品的库存都下降了，”能源对冲基金Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说。

库存下降起到提振汽油价格的作用，数据公布后，RBOB汽油期货涨1.8%至每加仑1.6076美元。汽油裂解价差RBc1-CLc1也走高，上涨4.2%至每桶20.74美元，库存周报公布前价位在20.36美元。

该数据出炉后，原油价格略微上扬。

石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国同意把减产180万桶/日的举措维持到2018年3月，但削减的产量被OPEC成员国尼日利亚和利比亚以及美国增长的产量抵消。

德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch称，美国的产量再度增长，达到943万桶/日，“令OPEC采取一些应对措施的压力增加。此外，油市再平衡将维持痛苦的缓慢进程”。

EIA数据显示，炼油量下降12.5万桶/日，炼厂产能利用率下降0.5个百分点。

EIA数据还显示，馏分油库存下降210万桶，预期则为增加120万桶。

上周美国原油进口量增加57.6万桶/日。

EIA称，美国原油交割地库欣库存减少2.3万桶。(完) (编译 白云/侯雪苹；审校 李婷仪/高琦)