美国数据：1月小型企业贷款指数降至三个月最低--PayNet

路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。

1月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数降至123.3，为去年10月降至119.8以来的最低水平。该指数12月修正为134。指数走势通常与未来一两季国内生产总值(GDP)变化相符。

美国总统特朗普(Donald Trump)已经开始着手于一系列可能实行的新政策，包括减税和基建项目。外界预计这些政策会提高企业盈利，美国股市自特朗普11月胜选以来已经因此多次创下纪录高位。

但包括移民和贸易在内的一些特朗普政策，令部分领域的不确定性增加。

小型企业贷款为经济成长的关键指标之一，因小型企业为劳动市场聘雇主力，从而带动经济成长。

PayNet数据还显示，企业偿还既有贷款的难易度和之前差不多。1月逾期30天以上贷款比例保持在1.66%。

PayNet从超过325家美国银行业者收集贷款发放及违约的即时数据。(完) (编译 孙国玉；审校 张若琪)