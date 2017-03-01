美国数据：1月小型企业贷款指数降至三个月最低--PayNet

南非汇市：兰特兑美元上涨，因消费者物价指数同比升幅不及预期
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
路透3月1日 - 周三公布的数据显示，1月美国小型企业贷款降至三个月最低水平，迹象表明小企业主并不认为未来一年需求会加速，至少目前还不是这样。
1月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数降至123.3，为去年10月降至119.8以来的最低水平。该指数12月修正为134。指数走势通常与未来一两季国内生产总值(GDP)变化相符。
美国总统特朗普(Donald Trump)已经开始着手于一系列可能实行的新政策，包括减税和基建项目。外界预计这些政策会提高企业盈利，美国股市自特朗普11月胜选以来已经因此多次创下纪录高位。
但包括移民和贸易在内的一些特朗普政策，令部分领域的不确定性增加。
小型企业贷款为经济成长的关键指标之一，因小型企业为劳动市场聘雇主力，从而带动经济成长。
PayNet数据还显示，企业偿还既有贷款的难易度和之前差不多。1月逾期30天以上贷款比例保持在1.66%。
PayNet从超过325家美国银行业者收集贷款发放及违约的即时数据。(完) (编译 孙国玉；审校 张若琪)
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
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