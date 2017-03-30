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亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 17:26 BJT

路透基点：华融融德(香港)投资管理有限公司启动1亿美元贷款--TRLPC

    路透3月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，担任牵头行兼簿
记行的中国信托商业银行已经为华融融德(香港)投资管理有限公司启动了
1亿美元的一年期循环信贷案。
    
    该贷款有延长一年的选择权，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)
加码225个基点。
    
    承贷2,000万美元以上者担任牵头行，综合收益270个基点，有15个基
点的参贷费；承贷1,000-1,900万美元者担任主办行，综合收益265个基点
，有10个基点费用。
    
    银行回复截止日期是4月28日。
    
    借款人的母公司华融融德资产管理有限公司是担保人，最终母公司中
国华融资产管理股份有限公司提供了同意协助书。
    
    资金将用于运营资本。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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