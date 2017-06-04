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债券 | 2017年 6月 4日 星期日 13:55 BJT

美国债市：10年期公债期货投机客净多仓从逾九年高位下降--CFTC

    路透6月2日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据
，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓从逾九年高位下降。
    
    CFTC最新的交易商持仓数据显示，5月30日投机客持有的美国10年期
公债期货净多仓为258,165口。              
        
    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为362,501口。<1CFT
C11> 这是2007年12月11日达到376,397口以来，10年期公债期货投机性净
多仓的最高纪录。
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 
            5月30日当周       前一周
 多头仓位      228,431        232,330
 空头仓位      239,430        251,656
 净仓位        -10,999        -19,326
    
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
            5月30日当周       前一周
 多头仓位      503,499        500,596
 空头仓位      589,970        624,289
 净仓位        -86,471       -123,693
    
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
            5月30日当周       前一周
 多头仓位      877,526        947,807
 空头仓位      619,361        585,306
 净仓位        258,165        362,501
    
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
            5月30日当周       前一周
 多头仓位      155,658        164,828
 空头仓位      134,638        117,536
 净仓位         21,020         47,292
    
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
            5月30日当周       前一周
 多头仓位       31,191         32,295
 空头仓位      143,630        140,957
 净仓位       -112,439       -108,662
    
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
            5月30日当周       前一周
 多头仓位       755,600        754,831
 空头仓位     3,212,645      3,208,229
 净仓位      -2,457,045     -2,453,398
    
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
            5月30日当周       前一周
 多头仓位       300,539        296,606
 空头仓位       302,479        301,564
 净仓位          -1,940         -4,958 (完) (编译 李爽  审校 徐文焰)
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