美国债市：10年期公债期货投机客净多仓从逾九年高位下降--CFTC

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透6月2日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓从逾九年高位下降。 CFTC最新的交易商持仓数据显示，5月30日投机客持有的美国10年期 公债期货净多仓为258,165口。 一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为362,501口。<1CFT C11> 这是2007年12月11日达到376,397口以来，10年期公债期货投机性净 多仓的最高纪录。 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 228,431 232,330 空头仓位 239,430 251,656 净仓位 -10,999 -19,326 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 503,499 500,596 空头仓位 589,970 624,289 净仓位 -86,471 -123,693 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 877,526 947,807 空头仓位 619,361 585,306 净仓位 258,165 362,501 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 155,658 164,828 空头仓位 134,638 117,536 净仓位 21,020 47,292 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 31,191 32,295 空头仓位 143,630 140,957 净仓位 -112,439 -108,662 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 755,600 754,831 空头仓位 3,212,645 3,208,229 净仓位 -2,457,045 -2,453,398 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 5月30日当周 前一周 多头仓位 300,539 296,606 空头仓位 302,479 301,564 净仓位 -1,940 -4,958 (完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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