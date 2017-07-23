美国债市：最近一周投机客持有的10年期公债期货净多仓增加--CFTC

2 分钟阅读
路透7月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓最近一周上涨，此前连续三周减少。
CFTC最新的交易商持仓数据显示，7月18日投机客持有的美国10年期公债期货多仓较空仓多出282,329口。
一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为257,027口。
以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：
美国两年期公债期货(200,000美元为1口)
7月18日当周 前一周
多头仓位 176,485 182,001
空头仓位 450,698 438,814
净仓位 -274,213 -256,813
美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
7月18日当周 前一周
多头仓位 345,465 353,310
空头仓位 627,790 628,904
净仓位 -282,325 -275,594
美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
7月18日当周 前一周
多头仓位 852,455 822,734
空头仓位 570,126 565,707
净仓位 282,329 257,027
美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
7月18日当周 前一周
多头仓位 189,600 190,123
空头仓位 138,150 139,691
净仓位 51,450 50,432
美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
7月18日当周 前一周
多头仓位 71,506 74,586
空头仓位 135,182 130,526
净仓位 -63,676 -55,940
欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
7月18日当周 前一周
多头仓位 912,533 790,835
空头仓位 2,436,598 2,452,952
净仓位 -1,524,065 -1,662,117
美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
7月18日当周 前一周
多头仓位 182,546 183,956
空头仓位 378,898 362,885
净仓位 -196,352 -178,929(完) (编译 于春红; 审校 白云)