美国债市：10年期公债期货净多仓下降，脱离逾九年高位--CFTC

路透5月5日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓本周稍早减少，脱离逾九年高位。 净多仓减少是发生在美国公布第一季国内生产总值(GDP)数据之后。 政府公布，第一季GDP环比年率初值为增长0.7%，为三年最慢增速。 本周稍早，美国财长努钦称政府正考虑发行超长期债券。 CFTC最新交易商持仓报告显示，截至5月2日当周，美 国10年期公债期货净多仓为179,870口。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净多仓为214,642口 ，为2008年3月4日以来最多。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓 254,962 269,991 位 空头仓 247,340 251,015 位 净仓位 7,622 18,976 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓 565,373 585,619 位 空头仓 666,714 649,444 位 净仓位 -101,341 -63,825 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓 830,446 826,482 位 空头仓 650,576 611,840 位 净仓位 179,870 214,642 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓 114,262 115,515 位 空头仓 105,078 94,898 位 净仓位 9,184 20,617 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓 30,870 40,134 位 空头仓 119,632 114,419 位 净仓位 -88,762 -74,285 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓 542,113 509,464 位 空头仓 3,616,879 3,479,644 位 净仓位 -3,074,766 -2,970,180 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓 162,034 138,564 位 空头仓 199,420 352,820 位 净仓位 -37,386 -214,256 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)