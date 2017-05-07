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债券 | 2017年 5月 7日 星期日 15:48 BJT

美国债市：10年期公债期货净多仓下降，脱离逾九年高位--CFTC

    路透5月5日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据
，美国10年期公债期货净多仓本周稍早减少，脱离逾九年高位。

    净多仓减少是发生在美国公布第一季国内生产总值(GDP)数据之后。
政府公布，第一季GDP环比年率初值为增长0.7%，为三年最慢增速。
    
    本周稍早，美国财长努钦称政府正考虑发行超长期债券。
    
    CFTC最新交易商持仓报告显示，截至5月2日当周，美
国10年期公债期货净多仓为179,870口。
    
    前一周投机客持有的10年期美债期货的净多仓为214,642口
，为2008年3月4日以来最多。
    
    以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易
所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)
            5月2日当       前一周
          周           
 多头仓       254,962     269,991
 位                    
 空头仓       247,340     251,015
 位                    
 净仓位         7,622      18,976
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
            5月2日当       前一周
          周           
 多头仓       565,373     585,619
 位                    
 空头仓       666,714     649,444
 位                    
 净仓位      -101,341     -63,825
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
            5月2日当        前一周
          周           
 多头仓       830,446      826,482
 位                    
 空头仓       650,576      611,840
 位                    
 净仓位       179,870      214,642
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
            5月2日当        前一周
          周           
 多头仓       114,262      115,515
 位                    
 空头仓       105,078       94,898
 位                    
 净仓位         9,184       20,617
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
            5月2日当        前一周
          周           
 多头仓        30,870       40,134
 位                    
 空头仓       119,632      114,419
 位                    
 净仓位       -88,762      -74,285
 
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
            5月2日当        前一周
          周           
 多头仓       542,113      509,464
 位                    
 空头仓     3,616,879    3,479,644
 位                    
 净仓位    -3,074,766   -2,970,180
 
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
            5月2日当         前一周
          周           
 多头仓       162,034       138,564
 位                    
 空头仓       199,420       352,820
 位                    
 净仓位       -37,386      -214,256
 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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