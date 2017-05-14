全球汇市：美元净多仓跌至去年10月初以来低点--CFTC/路透数据

路透5月12日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周美元净多仓降至10月初以来最低水平。 截至5月9日当周，美元净多仓总计110亿美元，低于前一周的127亿美 元。最近一周欧元自2014年5月初当周以来首次转为净多仓，为22,399口 。 此前法国39岁的中间派候选人马克龙在5月7日总统选举第二轮投票中 完胜勒庞。马克龙属于亲欧派，而勒庞则反对法国留在欧盟。 随后欧元兑美元跳涨至六个月高点1.1022美元，但在第二日回 落至逾一周低点1.0861。 与此同时，英镑人气连续第四周改善，英镑净空仓降至46,798口，为 2016年6月以来净空仓最低。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 5月9日当周 前一周 多头仓 42,635 37,519 位 空头仓 78,942 68,002 位 净仓位 -36,307 -30,483 欧元(125,000欧元为1口) 5月9日当 前一周 周 多头仓位 155,581 159,418 空头仓位 133,182 161,071 净仓位 22,399 -1,653 英镑(62,500英镑为1口) 5月9日当周 前一周 多头仓 44,910 54,281 位 空头仓 91,708 135,645 位 净仓位 -46,798 -81,364 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 5月9日当周 前一周 多头仓 8,480 4,448 位 空头仓 23,676 22,156 位 净仓位 -15,196 -17,708 加元(100,000加元为1口) 5月9日当周 前一周 多头仓 47,412 66,565 位 空头仓 133,627 114,269 位 净仓位 -86,215 -47,704 澳元(100,000澳元为1口) 5月9日当周 前一周 多头仓位 56,471 64,169 空头仓位 30,687 21,494 净仓位 25,784 42,675 墨西哥披索(500,000披索为1口) 5月9日当周 前一周 多头仓位 92,514 91,142 空头仓位 22,611 76,027 净仓位 69,903 15,115 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 5月9日当周 前一周 多头仓位 12,070 19,190 空头仓位 22,856 31,160 净仓位 -10,786 -11,970 (完) (编译 郑茵 审校 于春红)