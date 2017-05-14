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亚洲 | 2017年 5月 14日 星期日 11:30 BJT

全球汇市：美元净多仓跌至去年10月初以来低点--CFTC/路透数据

    路透5月12日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路
透计算，最近一周美元净多仓降至10月初以来最低水平。
    
    截至5月9日当周，美元净多仓总计110亿美元，低于前一周的127亿美
元。最近一周欧元自2014年5月初当周以来首次转为净多仓，为22,399口
。
    
    此前法国39岁的中间派候选人马克龙在5月7日总统选举第二轮投票中
完胜勒庞。马克龙属于亲欧派，而勒庞则反对法国留在欧盟。
    
    随后欧元兑美元跳涨至六个月高点1.1022美元，但在第二日回
落至逾一周低点1.0861。
    
    与此同时，英镑人气连续第四周改善，英镑净空仓降至46,798口，为
2016年6月以来净空仓最低。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    日圆(12,500,000日圆为1口)         
          
          5月9日当周  前一周
 多头仓   42,635      37,519
 位                   
 空头仓   78,942      68,002
 位                   
 净仓位   -36,307     -30,483
 

    欧元(125,000欧元为1口)      
    
           5月9日当   前一周
           周         
 多头仓位  155,581    159,418
 空头仓位  133,182    161,071
 净仓位    22,399     -1,653
 
    
    英镑(62,500英镑为1口)    
        
          5月9日当周  前一周
 多头仓   44,910      54,281
 位                   
 空头仓   91,708      135,645
 位                   
 净仓位   -46,798     -81,364
 
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)    
    
          5月9日当周  前一周
 多头仓   8,480       4,448
 位                   
 空头仓   23,676      22,156
 位                   
 净仓位   -15,196     -17,708
 

    加元(100,000加元为1口)    
    
          5月9日当周  前一周
 多头仓   47,412      66,565
 位                   
 空头仓   133,627     114,269
 位                   
 净仓位   -86,215     -47,704
    
    澳元(100,000澳元为1口)    
    
           5月9日当周  前一周
 多头仓位  56,471      64,169
 空头仓位  30,687      21,494
 净仓位    25,784      42,675
 
    墨西哥披索(500,000披索为1口)    
    
            5月9日当周  前一周
 多头仓位   92,514      91,142
 空头仓位   22,611      76,027
 净仓位     69,903      15,115
 
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
    
           5月9日当周  前一周
 多头仓位  12,070      19,190
 空头仓位  22,856      31,160
 净仓位    -10,786     -11,970
 
(完) (编译 郑茵 审校 于春红)
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