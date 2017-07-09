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美国债市：10年期公债期货投机客净多仓降至一个月低位--CFTC
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#债券
2017年7月9日 / 早上6点45分 / 1 天前

美国债市：10年期公债期货投机客净多仓降至一个月低位--CFTC

2 分钟阅读

    路透7月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据
，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓本周稍早降至一个月最低位。
    
    此前几家外国央行发表鹰派言论，暗示若经济进一步改善，可能考虑
今年稍晚缩减货币刺激政策。
    
    包括美国在内的全球债券收益率(殖利率)连续第二周攀升。
    
    非农就业报告等乐观美国数据显示，6月招聘活动强于预期，触发美
国公债本周进一步遭抛。路透数据显示，美国指标10年期公债收益率US1
0YT=RR周五触及八周高点2.398%。
        
    CFTC最新的交易商持仓数据显示，7月3日投机客持有的美国10年期公
债期货净多仓为262,962口。              
        
    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为302,098口。<1CFT
C11>
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：    
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 
                    7月3日当周       前一周                   
      多头仓位        179,819        212,115
      空头仓位        437,006        354,073
      净仓位         -257,187       -141,958
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
                    7月3日当周       前一周                   
      多头仓位        403,416        469,556
     空头仓位        622,709        641,282
     净仓位         -219,293       -171,726
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
                    7月3日当周       前一周                   
      多头仓位        824,954        835,371
     空头仓位        561,992        533,273
     净仓位          262,962        302,098
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
                    7月3日当周       前一周                   
      多头仓位        184,378        186,192
     空头仓位        117,357        131,610
     净仓位           67,021         54,582
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
                    7月3日当周       前一周                   
      多头仓位         80,930         65,880
     空头仓位        145,115        140,836
     净仓位          -64,185        -74,956
    
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
                    7月3日当周       前一周                   
      多头仓位        809,961        763,805
     空头仓位      2,440,796      2,424,512
     净仓位       -1,630,835     -1,660,707
    
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
                     7月3日当周        前一周                   
      多头仓位        191,926        212,081
     空头仓位        370,799        377,971
     净仓位         -178,873       -165,890 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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