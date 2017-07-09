美国债市：10年期公债期货投机客净多仓降至一个月低位--CFTC

路透7月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓本周稍早降至一个月最低位。 此前几家外国央行发表鹰派言论，暗示若经济进一步改善，可能考虑 今年稍晚缩减货币刺激政策。 包括美国在内的全球债券收益率(殖利率)连续第二周攀升。 非农就业报告等乐观美国数据显示，6月招聘活动强于预期，触发美 国公债本周进一步遭抛。路透数据显示，美国指标10年期公债收益率US1 0YT=RR周五触及八周高点2.398%。 CFTC最新的交易商持仓数据显示，7月3日投机客持有的美国10年期公 债期货净多仓为262,962口。 一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为302,098口。<1CFT C11> 以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交 易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 7月3日当周 前一周 多头仓位 179,819 212,115 空头仓位 437,006 354,073 净仓位 -257,187 -141,958 美国五年期公债期货(100,000美元为1口) 7月3日当周 前一周 多头仓位 403,416 469,556 空头仓位 622,709 641,282 净仓位 -219,293 -171,726 美国10年期公债期货(100,000美元为1口) 7月3日当周 前一周 多头仓位 824,954 835,371 空头仓位 561,992 533,273 净仓位 262,962 302,098 美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口) 7月3日当周 前一周 多头仓位 184,378 186,192 空头仓位 117,357 131,610 净仓位 67,021 54,582 美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口) 7月3日当周 前一周 多头仓位 80,930 65,880 空头仓位 145,115 140,836 净仓位 -64,185 -74,956 欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口) 7月3日当周 前一周 多头仓位 809,961 763,805 空头仓位 2,440,796 2,424,512 净仓位 -1,630,835 -1,660,707 美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口) 7月3日当周 前一周 多头仓位 191,926 212,081 空头仓位 370,799 377,971 净仓位 -178,873 -165,890 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)