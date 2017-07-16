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美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓连续第三周减少--CFTC
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2017年7月16日 / 凌晨4点38分 / 2 天内

美国债市：投机客持有的10年期公债期货净多仓连续第三周减少--CFTC

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月14日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客持有的美
国10年期公债期货净多仓连续第三周减少。
    
    CFTC最新的交易商持仓数据显示，7月11日投机客持有的美国10年期公债期货净多仓为2
57,027口。             
    
    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为262,962口。         
        
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美
元利率期货投机仓位情况表格：    
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 
                    7月11日当周       前一周                   
     多头仓位        182,001        179,819
     空头仓位        438,814        437,006
     净仓位         -256,813       -257,187
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
                    7月11日当周       前一周                   
     多头仓位        353,310        403,416
     空头仓位        628,904        622,709
     净仓位         -275,594       -219,293
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
                    7月11日当周       前一周                   
     多头仓位        822,734        824,954
     空头仓位        565,707        561,992
     净仓位          257,027        262,962
  
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
                    7月11日当周       前一周                   
     多头仓位        190,123        184,378
     空头仓位        139,691        117,357
     净仓位           50,432         67,021
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
                    7月11日当周       前一周                   
     多头仓位         74,586         80,930
     空头仓位        130,526        145,115
     净仓位          -55,940        -64,185
    
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
                    7月11日当周       前一周                   
     多头仓位        790,835        809,961
     空头仓位      2,452,952      2,440,796
     净仓位       -1,662,117     -1,630,835
    
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
                     7月11日当周        前一周                   
     多头仓位        183,956        191,926
     空头仓位        362,885        370,799
     净仓位         -178,929       -178,873 (完) (编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)

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