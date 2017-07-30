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美国债市：最近一周投机客持有的10年期公债期货净多仓下降--CFTC
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2017年7月30日 / 早上6点04分 / 2 天内

美国债市：最近一周投机客持有的10年期公债期货净多仓下降--CFTC

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据
，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓最近一周下降，当时美联储尚
未召开政策会议。此次会议上美联储如预期维持利率不变。
    
    CFTC最新的交易商持仓数据显示，7月25日止投机客持有的美国10年
期公债期货多仓较空仓多出280,684口。             
    
    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为282,329口。<1CFT
C11>
        
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交
易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位情况表格：    
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 
                 7月25日当周        前一周                      
    
    多头仓位        191,134        176,485
    空头仓位        436,640        450,698
    净仓位         -245,506       -274,213
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
                 7月25日当周        前一周                      
    
    多头仓位        341,044        345,465
    空头仓位        635,432        627,790
    净仓位         -294,388       -282,325
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
                 7月25日当周        前一周                      
    
    多头仓位        873,702        852,455
    空头仓位        593,018        570,126
    净仓位          280,684        282,329
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
                 7月25日当周        前一周                      
    
    多头仓位        191,262        189,600
    空头仓位        134,894        138,150
    净仓位           56,368         51,450
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
                 7月25日当周        前一周                      
    
    多头仓位         77,531         71,506
    空头仓位        135,765        135,182
    净仓位          -58,234        -63,676
    
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
                 7月25日当周        前一周                      
    
    多头仓位        936,106        912,533
    空头仓位      2,445,828      2,436,598
    净仓位       -1,509,722     -1,524,065
    
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
                7月25日当周        前一周                       
   
    多头仓位        183,101        182,546
    空头仓位        383,612        378,898
    净仓位         -200,511       -196,352(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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