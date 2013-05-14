中国西电拟10亿美元收购GE旗下Prolec GE--报道

沪综指震荡收跌 热点板块出现获利了结市场转趋谨慎
路透北京4月14日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌。分析师指出，今日沪综指全天单边震荡下行，并接连失守10日和20日均线。雄安新区龙头个股停牌自查，致其他相关概念股出现获利了结，粤港澳湾区板块亦出现抛压，市场缺乏新的热点，投资者心态趋于谨慎，短线大盘料出现回调整理。
路透香港5月14日 - 彭博周二报导称，中国电力设备制造商西电集团正在进行谈判，准备以最高10亿美元收购美国通用电气(GE)与墨西哥Xignux SA的合资企业Prolec GE。
Prolec GE从事生产电力变压器产品，通用电气拥有其49.99%股权。报导称，收购谈判处于初级阶段。
去年通用电气出资5.35亿美元获得中国西电(601179.SS)的15%股份。中国西电是中国输配电设备的最大生产商。
报导援引了解情况的人士称，Prolec GE年营业收入约为6亿美元。通用电气没有立即发表评论，亦无法联系到西电集团人士置评。(完)
(编译 张涛; 审校 张若琪)
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路透上海4月14日 - 中国央行周五公布，3月新增人民币贷款1.02万亿元，低于此前路透1.25万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.6%，亦低于路透调查中值11.1%，并创去年7月以来八个月新低。
路透北京4月14日 - 中国北京市住建委、北京市规划和国土资源管理委员会周五联合下发通知称，为做好本市企业自持商品住房租赁管理工作，规定房地产开发企业自持商品住房应全部用于对外租赁,不得销售；企业持有年限与土地出让年限一致，对外出租单次租期不得超过10年。