中国西电拟10亿美元收购GE旗下Prolec GE--报道

路透香港5月14日 - 彭博周二报导称，中国电力设备制造商西电集团正在进行谈判，准备以最高10亿美元收购美国通用电气(GE)与墨西哥Xignux SA的合资企业Prolec GE。

Prolec GE从事生产电力变压器产品，通用电气拥有其49.99%股权。报导称，收购谈判处于初级阶段。

去年通用电气出资5.35亿美元获得中国西电(601179.SS)的15%股份。中国西电是中国输配电设备的最大生产商。

报导援引了解情况的人士称，Prolec GE年营业收入约为6亿美元。通用电气没有立即发表评论，亦无法联系到西电集团人士置评。(完)

(编译 张涛; 审校 张若琪)

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