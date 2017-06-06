路透基点：安信国际启动10亿港元贷款，首次涉足境外联贷市场--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，安信国际金融控股周二启动10亿港元(1.28亿美元)三年期贷款，这是该公司首次涉足境外联贷市场。
中银香港、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行香港和永隆银行为牵头行兼簿记行。这笔贷款等额分为两部分，一半为定期贷款，一半为循环信贷。
贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码215个基点，混合平均期限为2.925年。
承贷1亿港元或更多可获得225个基点的综合收益和29.3个基点的管理费以及牵头行头衔；承贷7,500万-9,900万港元可获得219个基点的综合收益和11.7个基点的管理费以及主办行头衔。承贷截止日期为7月4日。
贷款资金用于开发该公司的金融服务和投资业务，以及用作运营资金。
安信国际为深圳安信证券股份有限公司的海外全资附属公司。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为