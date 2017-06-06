路透基点：安信国际启动10亿港元贷款，首次涉足境外联贷市场--TRLPC

贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码215个基点，混合平均期限为2.925年。

承贷1亿港元或更多可获得225个基点的综合收益和29.3个基点的管理费以及牵头行头衔；承贷7,500万-9,900万港元可获得219个基点的综合收益和11.7个基点的管理费以及主办行头衔。承贷截止日期为7月4日。