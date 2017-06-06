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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 18:27 BJT

路透基点：安信国际启动10亿港元贷款，首次涉足境外联贷市场--TRLPC

路透6月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，安信国际金融控股周二启动10亿港元(1.28亿美元)三年期贷款，这是该公司首次涉足境外联贷市场。

中银香港、上海浦东发展银行香港分行、渣打银行香港和永隆银行为牵头行兼簿记行。这笔贷款等额分为两部分，一半为定期贷款，一半为循环信贷。

贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码215个基点，混合平均期限为2.925年。

承贷1亿港元或更多可获得225个基点的综合收益和29.3个基点的管理费以及牵头行头衔；承贷7,500万-9,900万港元可获得219个基点的综合收益和11.7个基点的管理费以及主办行头衔。承贷截止日期为7月4日。

贷款资金用于开发该公司的金融服务和投资业务，以及用作运营资金。

安信国际为深圳安信证券股份有限公司的海外全资附属公司。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
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