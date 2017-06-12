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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 12:47 BJT

路透基点：远东宏信的10亿元人民币贷款吸引到两家银行参贷--TRLPC

路透6月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，远东宏信有限公司的10亿元人民币(1.45亿美元)三年期在岸贷款已吸引到两家银行参贷。

韩国产业银行与合作金库商业银行已经加入本案，另有一家银行正在争取内部批准。预计本案将在6月中完成。

国泰世华商业银行、星展银行中国和三井住友银行担任该贷款的牵头行，贷款支付利率为中国人民银行利率的100%。

牵头行的最高综合收益为中国人民银行利率的105.5%，参贷费61个基点。

所筹资金用于再融资及运营资本用途。

借款人为远东宏信(天津)融资租赁有限公司，该公司提供销售融资服务。母公司远东宏信提供担保。

远东宏信在香港上市，是国有企业中国中化集团的下属公司。(完) (编译 王琛；审校 艾茂林)
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