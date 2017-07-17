路透基点：小米再融资贷款规模上调到10亿美元--TRLPC

路透7月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国智能手机生产商小米的三年期融资案获得来自银行的强烈回应，小米因此将贷款规模上调到10亿美元。

在13家银行于一般银团阶段加入后，中国银行也以安排行的身份参加进来。额度分配正在敲定。

德意志银行与永隆银行担任牵头行兼簿记行，这笔贷款在5月中推出，计划融资7.5亿美元，同时附带最高达2.5亿美元的绿鞋贷款。

这笔到期一次性偿还贷款目前包括两部分，即5亿美元定期贷款的A部分及2.5亿美元的循环信用贷款的B部分。在一般银团阶段，最高综合收益为260个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码215个基点。

小米香港为借款人，母公司小米为担保人。

所筹资金用于为2014年10月签署的10亿美元贷款提供再融资。在当时那笔交易中，德意志银行、摩根大通和摩根士丹利是初始牵头行兼簿记行 ，另外还有25家银行参贷。该交易均分为A部分定期贷款和B部分循环贷款，两部分贷款的最高综合收益为273个基点，利率为较Libor加码232.5个基点。

小米成立于2010年，手机销售地包括中国、香港、台湾、新加坡、马来西亚、菲律宾、印度、印尼与巴西。小米产品还包括电视、路由器与其它电子产品。（完） (编译 高琦 审校 蔡美珍)