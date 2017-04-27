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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 16:52 BJT

路透基点：仁恒置地签约双币贷款，规模增至10亿美元--TRLPC

路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司将3.5年期贷款规模从6亿美元等值增扩至10.51亿美元等值，在一般银团贷款阶段有21家银行参与。

星展银行、恒生银行、汇丰银行、渣打银行和永隆银行为牵头行兼簿记行，其中恒生银行也是额度代理行、担保品控管行和信托管理行。

26家银行于周一签约。

目前该贷款分为7.62亿美元等值定期贷款，和2.89亿美元等值循环贷。两档贷款利率均较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码335个基点。

银行承贷定期贷款和循环贷可获得的最高综合收益分别为390和384个基点，前端费172个基点，贷款平均期限为3.125年。

仁恒地产(香港)为借款方，母公司仁恒置地集团作为担保方。(完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
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