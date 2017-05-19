路透基点：小米重返市场寻求最高10亿美元再融资贷款--TRLPC

路透香港5月19日 - 汤森路透旗下基点报导，熟知内情的消息人士称 ，中国智能手机大厂小米已启动最高10亿美元的三年期融资贷款，为2014 年签署一笔规模相近的贷款再融资。 德意志银行与永隆银行担任牵头行兼簿记行，贷款分为5亿美元定期 贷款的A部分，以及2.5亿美元的循环信用贷款的B部分。这是一笔到期一 次性偿还贷款，绿鞋期权规模最高达2.5亿美元，利息较伦敦银行间拆放 款利率(Libor)加码215个基点。 在6月16日前承贷的银行可获15个基点的提前参贷费，承贷金额7,500 万美元或以上者，可获最高综合收益260个基点、牵头行头衔及参贷费120 个基点；承贷金额5,000-7,400万美元者，可获最高综合收益255个基点、 主办行头衔及参贷费105个基点；承贷金额2,500-4,900万美元者，可获最 高综合收益250个基点、安排行头衔及参贷费90个基点。 承贷回覆期限为6月23日。6月1日将于香港举行路演。 借款方为小米香港，母公司小米为担保人。 德意志银行今年稍早曾为小米举办一场非交易路演。 小米在2014年10月签署的10亿美元三年期贷款是该公司在贷款市场的 强势首秀。德意志银行、摩根大通和摩根士丹利是最初的牵头行兼簿记行 ，另外还有25家银行参贷。该交易均分为A部分定期贷款和B部分循环贷款 ，两部分贷款的最高综合费用为273个基点，利率为较伦敦银行间拆放款 利率(Libor)加码232.5个基点。小米对分承贷商提供的综合费用为282.5 个基点。 小米成立于2010年，手机销售地包括中国、香港、台湾、新加坡、马 来西亚、菲律宾、印度、印尼与巴西。小米产品还包括电视、路由器与其 它电子装置。(完) (编译 陈宗琦；审校 王洋)