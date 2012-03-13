日本将购650亿元中国国债

日本周二称，中国政府将允许日本购买650亿元人民币(约合103亿美元)的中国国债，此举有助於日本外汇储备多元化，并加强这两个亚洲国家的经济联系。日本财务大臣安住淳称购买的时间尚未确定，因日本仍需进行一些准备工作，但日本可能会先小规模买入，之後逐步增加买入规模。路透