黑石放弃收购台北101大楼运营商股权--消息人士

路透香港8月16日 - 两位直接知情人士对路透表示，美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)撤出对台北金融大楼股份有限公司(TFCC)的7亿美元潜在投资，因后者拒绝披露某些财务信息。

TFCC去年10月时曾同意对黑石集团公开账簿，而后者当时也在寻求首次对台投资。TFCC是台北标志性建筑台北101大楼的运营公司，打算出售37.17%的股权。

台北101大楼是大陆游客来台旅游的热门景点，位列全球前十大最高建筑之中，内部设有购物中心，不乏路易威登等奢侈品牌。

其中一位消息人士表示：“交易流产，(黑石)甚至都未启动尽职调查。”如果黑石希望完成收购的话，那么尽职调查是一项关键的步骤。

消息人士称，黑石曾要求TFCC披露101大楼每一家租户的租赁合同细节，但遭到TFCC的拒绝，理由是客户保密原因。

消息人士还称，在3月于台北举行的会议上，TFCC提出按类别披露租赁合同细节，而不是每一家租户的合同。当时这一提议并达成结果，而黑石此后一直未与TFCC接触。

黑石集团拒绝路透的置评请求。TFCC的一位发言人表示，过去几个月未接到来自黑石的联络。(完)