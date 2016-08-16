黑石放弃收购台北101大楼运营商股权--消息人士

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透香港8月16日 - 两位直接知情人士对路透表示，美国私人直接投资公司黑石集团(BX.N)撤出对台北金融大楼股份有限公司(TFCC)的7亿美元潜在投资，因后者拒绝披露某些财务信息。
TFCC去年10月时曾同意对黑石集团公开账簿，而后者当时也在寻求首次对台投资。TFCC是台北标志性建筑台北101大楼的运营公司，打算出售37.17%的股权。
台北101大楼是大陆游客来台旅游的热门景点，位列全球前十大最高建筑之中，内部设有购物中心，不乏路易威登等奢侈品牌。
其中一位消息人士表示：“交易流产，(黑石)甚至都未启动尽职调查。”如果黑石希望完成收购的话，那么尽职调查是一项关键的步骤。
消息人士称，黑石曾要求TFCC披露101大楼每一家租户的租赁合同细节，但遭到TFCC的拒绝，理由是客户保密原因。
消息人士还称，在3月于台北举行的会议上，TFCC提出按类别披露租赁合同细节，而不是每一家租户的合同。当时这一提议并达成结果，而黑石此后一直未与TFCC接触。
黑石集团拒绝路透的置评请求。TFCC的一位发言人表示，过去几个月未接到来自黑石的联络。(完)
(编译 王洋; 审校 王兴亚)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。