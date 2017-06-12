《台湾新债预测》10年增额公债106/4R期得标利率料在1.01-1.05%

* 标售标的：10年期二度增额公债106/4R期

* 标售时间：周二(13日)

* 标售金额：预估250亿台币

* 预测中值：1.01-1.05%

* 受访机构：13家

路透台北6月12日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期二度增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.01-1.05%。

路透周一采访13家金融机构，包括八家银行、两家票券商与三家证券商，大区间落在0.99-1.08%。

106/4R期公债发行金额预定250亿台币，将于16日发行，此期公债发行前交易殖利率的区间在0.9990-1.0600%。前次10年公债标售为106/4期，金额250亿台币，得标利率是1.139%。

以下为交易员观点整理：

--大型民营银行交易员表示，尽管目前台债气氛偏多、市场也有补券需求，但指标券殖利率跌幅已达一定幅度，且本周稍后仍有美联储议息决策及叶伦谈话等变数，下标不致于太过积极，料得标在1.02-1.03%附近。

--目前大型公股行库交易员看法则较见分歧，一派认为至上日该券空单量达91亿台币，料多为实质空单且冷券买气仍强，预估此次标低可能性较高，另一派则认为空单量部分来自原券及首度增额券持有者，并不会积极竞标，且台债指标券殖利率跌幅已大，料此次得标利率持平现在区间，甚至不排除有标高的可能性。

--大型券商交易员表示，以近日106/4R盘面走势来看，若市场普遍预估会标高，该券殖利率早就上弹，但短线该券殖利率仍稳在1.02%左右，预料目前台债多头氛围将带动该券标低可能性较高，且该档首度增额券得标利率也标低于预期，此次有望延续偏多操作态势。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型银行一 1.00 1.05

大型银行二 1.00 1.03

大型银行三 1.01 1.05

大型银行四 1.02 1.05

大型银行五 1.02 1.05

大型银行六 0.98 1.00

大型银行七 1.05 1.08

大型银行八 1.01 1.04

大型证券一 1.01 1.04

大型证券二 1.01 1.03

大型证券三 1.00 1.05

大型票券商一 1.00 1.05

大型票券商二 1.01 1.04

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