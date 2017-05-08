台湾债市：次级市场早盘陷入观望，等候明日标售10年增额券106/4R

路透台北5月8日 - 台湾公债次级市场周一早盘交投陷入观望，开盘近一小时，五年公债106/5尚未成交。交易员表示，因美国非农数据等对美债影响有限，且明日就要标售10年增额券106/4R，此令市场观望心态浓厚。

他们指出，106/4R累计至上周五的未平仓空单量仅约44亿台币，显示空方对该券兴致不高，明日得标利率料将由实质买盘决定，应该会在1.15%附近。

〞非农引起利率波动不大，接下来就看标债了。〞一位大型票券商交易员说。

另一证券商交易员认为，在美国展开升息循环带动下，10年公债殖利率较去年已明显上扬，且因市场高度预期美联储将于6月升息，因此纵然银行间资金满手，对明日106/4R的态度也不会太过积极，市场初估目标利率应该在1.15%附近。

美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在6月再度升息的预期。

本地时间09:54，五年券106/5尚未成交；10年增额券106/4R发行前交易殖利率弹0.65基点至1.1470%，区间在1.1470-1.1475%，成交1.0亿台币；而台股加权指数则涨0.22%。

交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.80-0.82%；而10年增额券106/4R发行前交易殖利率则看在1.14-1.15%。

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