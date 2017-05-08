《台湾新债预测》10年增额公债106/4R期得标利率料在1.14-1.16%

* 标售标的：10年期增额公债106/4R期

* 标售时间：周二(9日)

* 标售金额：预估250亿台币

* 预测中值：1.14-1.16%

* 受访机构：11家

路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。

路透周一采访11家金融机构，包括七家银行、两家票券商、一家寿险与一家证券商，大区间落在1.12-1.18%。

106/4R期公债发行金额预定250亿台币，将于12日发行，此期公债发行前交易殖利率的区间在1.0400-1.1520%。前次10年公债标售为106/4期，金额300亿台币，得标利率是1.134%。

以下为交易员观点整理：

--今年美债与台债走势都很黏稠，银行资金相当宽松，在预料美联储展开升息循环，但台湾升息机率偏低环境下，殖利率料将陷于窄幅区间波动，因此适合投资盘养券，但银行对利率有所坚持，不会在初级市场贸然追价。

--106/4R截至上周五空单未平仓量仅有约44亿台币，明日标售空单回补的力道将偏小，不过银行间因有资金去化压力，再加上寿险业也有部分配置需求，对于得标利率中性看待。

--10年现券106/4筹码集中度颇高，前三大持有66%，在资金偏多状况下，为让筹码不致稀释，实质买盘将会以定期定额的心态参与标售。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型银行一 1.14 1.16

大型银行二 1.15 1.18

大型银行三 1.12 1.15

大型银行四 1.15 1.16

大型银行五 1.13 1.15

中型银行一 1.13 1.16

中型银行二 1.14 1.15

大型证券一 1.145 1.15

大型票券商一 1.13 1.15

大型票券商二 1.14 1.17

大型寿险 1.14 1.16

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