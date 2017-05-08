台湾债市：10年增额券106/4R殖利率收高，量缩静候明日标售结果

* 106/4R标售在即，市场观望心态浓厚 * 交易盘等待投资盘表态，空单未平仓量偏低 * 明日五年券106/5殖利率料在0.80-0.82% 路透台北5月8日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周一收高。交易员表示， 美国非农数据等对美债影响有限，市场静待明日106/4R的标售，交投气氛相当低迷。 他们指出，106/4R累计未平仓空单量仅约44亿台币，显示空方对该券兴致不高，明日得标利率料将由实质 买盘决定。路透调查结果显示，106/4R的得标利率料在1.14-1.16%。 〞不能说(106/4R)没有吸引力，但也不用太拼。〞一位大型银行交易员说。 另一大型银行交易员则称，不希望106/4R得标利率太低，由于预期今年台湾不会升息，在养券为主的环境 下，初级标售的利率要比次级高才有意义。 一银行交易员认为，近期次级市场冷券交易行情比指标券活络，显示银行等投资盘设定利率积极承接的意 图不低，预料明日106/4R标售结果不致太差。 另一证券商交易员认为，在美国展开升息循环带动下，10年公债殖利率较去年已明显上扬，且因市场高度 预期美联储将于6月升息，因此纵然银行间资金满手，对明日106/4R的态度也不会太过积极，市场初估目标利 率应该在1.15%附近。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率区间料在0.80-0.82%；10年增额券106/4R发行前交易 殖利率区间则在1.12-1.18%。 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理 事会(FED/美联储)可能在6月再度升息的预期。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -0.08 0.8080% 0.8080-0.8100% 1.50 10 106/4R +0.95 1.1500% 1.1425-1.1500% 6.50 年 期别 收盘价 期 30 105/14 没有成 交 20 106/3 没有成 交 10 106/4R 1.1500% 5 106/5 0.8080% 3 105/1 没有成 交 2 106/1 没有成 交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)