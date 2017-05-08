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亚洲 | 2017年 5月 8日 星期一 14:31 BJT

台湾债市：10年增额券106/4R殖利率收高，量缩静候明日标售结果

    * 106/4R标售在即，市场观望心态浓厚
    * 交易盘等待投资盘表态，空单未平仓量偏低
    * 明日五年券106/5殖利率料在0.80-0.82%

    路透台北5月8日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周一收高。交易员表示，
美国非农数据等对美债影响有限，市场静待明日106/4R的标售，交投气氛相当低迷。
    
    他们指出，106/4R累计未平仓空单量仅约44亿台币，显示空方对该券兴致不高，明日得标利率料将由实质
买盘决定。路透调查结果显示，106/4R的得标利率料在1.14-1.16%。
    
    〞不能说(106/4R)没有吸引力，但也不用太拼。〞一位大型银行交易员说。
    
    另一大型银行交易员则称，不希望106/4R得标利率太低，由于预期今年台湾不会升息，在养券为主的环境
下，初级标售的利率要比次级高才有意义。
    
    一银行交易员认为，近期次级市场冷券交易行情比指标券活络，显示银行等投资盘设定利率积极承接的意
图不低，预料明日106/4R标售结果不致太差。    
    
    另一证券商交易员认为，在美国展开升息循环带动下，10年公债殖利率较去年已明显上扬，且因市场高度
预期美联储将于6月升息，因此纵然银行间资金满手，对明日106/4R的态度也不会太过积极，市场初估目标利
率应该在1.15%附近。     
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率区间料在0.80-0.82%；10年增额券106/4R发行前交易
殖利率区间则在1.12-1.18%。
    
    美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理
事会(FED/美联储)可能在6月再度升息的预期。         
    
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -0.08     0.8080%  0.8080-0.8100%      1.50
   10  106/4R                      +0.95     1.1500%  1.1425-1.1500%      6.50
 年     期别                   收盘价
 期                            
  30    105/14                  没有成
                                    交
  20     106/3                  没有成
                                    交
  10    106/4R                 1.1500%
   5     106/5                 0.8080%
   3     105/1                  没有成
                                    交
   2     106/1                  没有成
                                    交
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 (记者 董永年；审校 曾祥进)
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