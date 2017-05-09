台湾债市：10年增额券106/4R殖利率转收低，因标售结果优于预期

* 106/4R标售优于预期，银行去化资金压力重 * 养券盘当道，交易盘料持续萎缩令市况低迷 * 明日五年券106/5殖利率料在0.80-0.83% 路透台北5月9日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周二收低。交易员表示， 因106/4R标售结果优于预期，带动殖利率扭转早盘的弹升走势收低。 央行于今日中午标售106/4R，得标利率为1.139%。该结果略低于此前市场预估的1.14-1.16%。投标总额61 4.5亿台币，投标倍数为2.46倍。 他们指出，从银行业在106/4R的得标比重高达77.2%来看，显示去化手中过剩资金压力沉重。在实质买盘 以养券为优先概念主导盘势下，除非近期美债殖利率出现大变化，否则台债交易将持续陷于低量盘整格局。 〞得标利率好低，银行得标比重又那么高。〞一位大型证券商交易员说。 他认为，养券盘当道，交易盘操作空间更小。空方对两周后的106/4第二次增额券标售，态度将更趋于谨 慎，如此将让发行前交易期间市况持续低迷，殖利率将陷于狭幅整理格局。 另一证券商交易员认为，从106/4原券与增额券两次得标利率分别在1.134%、1.139%来看，显示实质买盘 认为若10年券殖利率在1.15%附近，即能与五年券出现较大利差，有利于养券。在此情形下，短线除非殖利率 跌破1.10%，否则空方进场意愿不高。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率区间料在0.80-0.83%；10年增额券106/4R发行前交易 殖利率区间则在1.10-1.14%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -0.20 0.8060% 0.8055-0.8220% 30.00 10 106/4R -3.95 1.1105% 1.1105-1.1600% 52.50 年 期别 收盘价 期 30 105/14 没有成 交 20 106/3 没有成 交 10 106/4R 1.1105% 5 106/5 0.8060% 3 105/1 没有成 交 2 106/1 没有成 交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)