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亚洲 | 2017年 5月 9日 星期二 13:42 BJT

台湾债市：10年增额券106/4R殖利率转收低，因标售结果优于预期

    * 106/4R标售优于预期，银行去化资金压力重
    * 养券盘当道，交易盘料持续萎缩令市况低迷
    * 明日五年券106/5殖利率料在0.80-0.83%

    路透台北5月9日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周二收低。交易员表示，
因106/4R标售结果优于预期，带动殖利率扭转早盘的弹升走势收低。
    
    央行于今日中午标售106/4R，得标利率为1.139%。该结果略低于此前市场预估的1.14-1.16%。投标总额61
4.5亿台币，投标倍数为2.46倍。           
        
    他们指出，从银行业在106/4R的得标比重高达77.2%来看，显示去化手中过剩资金压力沉重。在实质买盘
以养券为优先概念主导盘势下，除非近期美债殖利率出现大变化，否则台债交易将持续陷于低量盘整格局。  
 
    
    〞得标利率好低，银行得标比重又那么高。〞一位大型证券商交易员说。
    
    他认为，养券盘当道，交易盘操作空间更小。空方对两周后的106/4第二次增额券标售，态度将更趋于谨
慎，如此将让发行前交易期间市况持续低迷，殖利率将陷于狭幅整理格局。    
    
    另一证券商交易员认为，从106/4原券与增额券两次得标利率分别在1.134%、1.139%来看，显示实质买盘
认为若10年券殖利率在1.15%附近，即能与五年券出现较大利差，有利于养券。在此情形下，短线除非殖利率
跌破1.10%，否则空方进场意愿不高。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率区间料在0.80-0.83%；10年增额券106/4R发行前交易
殖利率区间则在1.10-1.14%。    
    
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -0.20     0.8060%  0.8055-0.8220%     30.00
   10  106/4R                      -3.95     1.1105%  1.1105-1.1600%     52.50
 年     期别                   收盘价
 期                            
  30    105/14                  没有成
                                    交
  20     106/3                  没有成
                                    交
  10    106/4R                 1.1105%
   5     106/5                 0.8060%
   3     105/1                  没有成
                                    交
   2     106/1                  没有成
                                    交
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 (记者 董永年；审校 杨淑祯)
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