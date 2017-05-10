台湾债市：10年增额券106/4R殖利率收低，标售结果有利短线做多

* 106/4R标售优于预期，多方趁势压低10年殖利率 * 留意美债走势，近期略偏弱恐影响台债 * 明日五年券106/5殖利率料在0.79-0.81% 路透台北5月10日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周三收低。因上日106/4 R标售结果优于预期，多头趁着有利气氛压低殖利率，不过交易商追价显得审慎。 相较于这两天106/4R殖利率的快速修正，五年券106/5走势则显得温吞。交易商表示，主流 券有转向106/4R的意味，这让106/5的卖压稍嫌沉重，不过实质买盘在106/4R的持券比偏高，明日交割后走势 料陷入整理。 〞多方掌控市场，10年券殖利率因买盘表态而修正。〞一位大型证券商交易员说。 空方则退场观望。另一证券商交易员称，这个时候可以休息，也可以做多，但就是不要做空。 不过交易商也提醒，近日美债随着市场预期美联储于6月升息的机率升高而走势偏弱，纵然指标10年期公 债殖利率尚未突破2.10-2.60%的区间，但市场气氛还是会影响台债。 大型证券商交易员并提及，近期存续期10年以上冷券的交易有升温迹象，与10年券利差正缓慢缩小当中。 可能是寿险业因年初以来台币强劲升值，不得不将部分投资移回台币计价资产。 另一证券商交易主管也表示，若从殖利率曲线长端来看，30年券与10年券的利差达90点，应该有收敛的机 会。 央行于昨日标售106/4R，得标利率为1.139%。该结果略低于此前市场预估的1.14-1.16%。投标总额614.5 亿台币，投标倍数为2.46倍。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率区间料在0.79-0.81%；10年增额券106/4R发行前交易 殖利率区间则在1.07-1.12%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -0.30 0.8030% 0.8000-0.8074% 44.00 10 106/4R -1.27 1.0978% 1.0958-1.1070% 58.00 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成 交 20 106/3 没有成 交 10 106/4R 1.0978% 5 106/5 0.8030% 3 105/1 没有成 交 2 106/1 没有成 交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 乔艳红)