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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 15:15 BJT

台湾债市：10年增额券106/4R殖利率收低，标售结果有利短线做多

    * 106/4R标售优于预期，多方趁势压低10年殖利率
    * 留意美债走势，近期略偏弱恐影响台债
    * 明日五年券106/5殖利率料在0.79-0.81%

    路透台北5月10日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周三收低。因上日106/4
R标售结果优于预期，多头趁着有利气氛压低殖利率，不过交易商追价显得审慎。
    
    相较于这两天106/4R殖利率的快速修正，五年券106/5走势则显得温吞。交易商表示，主流
券有转向106/4R的意味，这让106/5的卖压稍嫌沉重，不过实质买盘在106/4R的持券比偏高，明日交割后走势
料陷入整理。
    
    〞多方掌控市场，10年券殖利率因买盘表态而修正。〞一位大型证券商交易员说。
    
    空方则退场观望。另一证券商交易员称，这个时候可以休息，也可以做多，但就是不要做空。
    
    不过交易商也提醒，近日美债随着市场预期美联储于6月升息的机率升高而走势偏弱，纵然指标10年期公
债殖利率尚未突破2.10-2.60%的区间，但市场气氛还是会影响台债。
    
    大型证券商交易员并提及，近期存续期10年以上冷券的交易有升温迹象，与10年券利差正缓慢缩小当中。
可能是寿险业因年初以来台币强劲升值，不得不将部分投资移回台币计价资产。
    
   另一证券商交易主管也表示，若从殖利率曲线长端来看，30年券与10年券的利差达90点，应该有收敛的机
会。 
    
    央行于昨日标售106/4R，得标利率为1.139%。该结果略低于此前市场预估的1.14-1.16%。投标总额614.5
亿台币，投标倍数为2.46倍。                  
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率区间料在0.79-0.81%；10年增额券106/4R发行前交易
殖利率区间则在1.07-1.12%。    
    
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -0.30     0.8030%  0.8000-0.8074%     44.00
   10  106/4R                      -1.27     1.0978%  1.0958-1.1070%     58.00
 年     期别                   收盘价
 期                            
  30     106/6                  没有成
                                    交
  20     106/3                  没有成
                                    交
  10    106/4R                 1.0978%
   5     106/5                 0.8030%
   3     105/1                  没有成
                                    交
   2     106/1                  没有成
                                    交
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 (记者 董永年；审校 乔艳红)
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