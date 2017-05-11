台湾债市：10年增额券106/4R殖利率微幅收高，标售后回复低量盘整格局

* 106/4R殖利率微收高，标售利多已反应完毕 * 台股上万点对债市没有影响，后市仍看美债 * 明日五年券106/5殖利率料在0.79-0.81% 路透台北5月11日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周四微幅收高。美债走 势缺乏方向，再加上106/4R标售利多已大致反映，殖利率仅能陷于狭幅区间内震荡。 虽然台股收盘站上久违的万点大关，创下17年收盘新高，但债市对此反映淡定。交易商认为，股市上万点 并非突然之举，除非后市出现更大涨幅，否则对债市没有实质影响。 交易商表示，虽然盘面气氛偏多，但受到流动性不佳影响，想做多的不敢买太多，怕将来想出出不掉。空 方也碍于筹码集中不敢放空，使得整体交易态度趋于谨慎。 〞只能机动操作，除非美债或台股有剧烈变动，否则还是不脱区间。〞一位银行交易员说。 另一证券商交易员则称，台债缺乏美债指引，走势相当黏稠，不过整体气氛仍有利于多头，在25日106/4 第二次增额券开始发行前交易之前，或许殖利率仍有小幅向下的空间。 一大型证券商交易员表示，106/4R于标售后殖利率已连续两日走低，今日在1.10%附近可以感觉到买方追 价力道偏于薄弱。未来主要还是要看美债殖利率走势，否则区间盘整格局不易打破。 台湾股市周四小幅收升，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值股台积电利空 不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率区间料在0.79-0.81%；10年增额券106/4R发行前交易 殖利率区间则在1.09-1.12%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +0.25 0.8055% 0.8010-0.8100% 24.50 10 106/4R +0.17 1.0995% 1.0990-1.1135% 63.50 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成 交 20 106/3 没有成 交 10 106/4R 1.0995% 5 106/5 0.8055% 3 105/1 没有成 交 2 106/1 没有成 交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)