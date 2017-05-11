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亚洲 | 2017年 5月 11日 星期四 15:10 BJT

台湾债市：10年增额券106/4R殖利率微幅收高，标售后回复低量盘整格局

    * 106/4R殖利率微收高，标售利多已反应完毕
    * 台股上万点对债市没有影响，后市仍看美债
    * 明日五年券106/5殖利率料在0.79-0.81%

    路透台北5月11日 - 台湾指标10年增额券106/4R发行前交易殖利率周四微幅收高。美债走
势缺乏方向，再加上106/4R标售利多已大致反映，殖利率仅能陷于狭幅区间内震荡。
    
    虽然台股收盘站上久违的万点大关，创下17年收盘新高，但债市对此反映淡定。交易商认为，股市上万点
并非突然之举，除非后市出现更大涨幅，否则对债市没有实质影响。
    
    交易商表示，虽然盘面气氛偏多，但受到流动性不佳影响，想做多的不敢买太多，怕将来想出出不掉。空
方也碍于筹码集中不敢放空，使得整体交易态度趋于谨慎。
    
    〞只能机动操作，除非美债或台股有剧烈变动，否则还是不脱区间。〞一位银行交易员说。
    
     另一证券商交易员则称，台债缺乏美债指引，走势相当黏稠，不过整体气氛仍有利于多头，在25日106/4
第二次增额券开始发行前交易之前，或许殖利率仍有小幅向下的空间。
    
    一大型证券商交易员表示，106/4R于标售后殖利率已连续两日走低，今日在1.10%附近可以感觉到买方追
价力道偏于薄弱。未来主要还是要看美债殖利率走势，否则区间盘整格局不易打破。

    台湾股市周四小幅收升，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值股台积电利空
不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。      
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率区间料在0.79-0.81%；10年增额券106/4R发行前交易
殖利率区间则在1.09-1.12%。    
    
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      +0.25     0.8055%  0.8010-0.8100%     24.50
   10  106/4R                      +0.17     1.0995%  1.0990-1.1135%     63.50
 年     期别                   收盘价
 期                            
  30     106/6                  没有成
                                    交
  20     106/3                  没有成
                                    交
  10    106/4R                 1.0995%
   5     106/5                 0.8055%
   3     105/1                  没有成
                                    交
   2     106/1                  没有成
                                    交
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 (记者 董永年；审校 杨淑祯)
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