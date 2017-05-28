版本:
中国
债券 | 2017年 5月 28日 星期日 16:11 BJT

美国债市：10年期公债期货投机客净多仓续升至2007年底来最高--CFTC

    路透5月26日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客持有的美
国10年期公债净多仓连续第三周增加，达到2007年末以来最高位。
    
    CFTC最新的交易商持仓数据显示，投机客持有的美国10年期公债期货净多仓5月23日达3
62,501口。    
    
    这是2007年12月11日创下376,397口以来，10年期公债期货投机性净多仓的最高纪录。
    
    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为240,010口。         
    
    以下为最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美
元利率期货投机仓位表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 
            5月23日当周       前一周
 多头仓位      232,330        258,127
 空头仓位      251,656        234,642
 净仓位        -19,326         23,485
    
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
            5月23日当周       前一周
 多头仓位      500,596        453,477
 空头仓位      624,289        623,644
 净仓位       -123,693       -170,167
    
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
            5月23日当周       前一周
 多头仓位      947,807        892,977
 空头仓位      585,306        652,967
 净仓位        362,501        240,010
    
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
            5月23日当周       前一周
 多头仓位      164,828        124,265
 空头仓位      117,536        131,113
 净仓位         47,292         -6,848
    
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
            5月23日当周       前一周
 多头仓位       32,295         34,197
 空头仓位      140,957        140,557
 净仓位       -108,662       -106,360
    
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
            5月23日当周       前一周
 多头仓位       754,831        667,771
 空头仓位     3,208,229      3,359,261
 净仓位      -2,453,398     -2,691,490
    
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
            5月23日当周       前一周
 多头仓位       296,606       233,367
 空头仓位       301,564       260,558
 净仓位          -4,958       -27,191  (完) (编译 艾茂林; 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐