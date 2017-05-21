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债券 | 2017年 5月 21日 星期日 16:59 BJT

美国债市：10年期公债期货净多仓增加，创2007年末以来最高--CFTC

    路透5月19日 - 周三美国债市大涨之前，部分投机客仓位已为大捞一票做好准备，因为他们集体将美国10年期公债期货净多仓调高至2007年末以来最高水准。
        
    根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，美国10年期公债期货净多仓周二达240,010口。
    
    CFTC的交易商持仓数据显示，这是2007年12月25日创下248,426口以来，10年期公债期货净多仓的最高纪录。
    
    次日，美国公债价格跳涨，因有关美国总统特朗普2016年选举时可能与俄罗斯有所牵扯的相关调查、甚至可能拖延他的税改及基础建设支出的计画，令市场感到不安，交易商在现货及期货市场大举抢进。
    
    10年期公债期货6月合约周三大涨28/32，创下2016年6月以来单日价格最大涨幅。
    
    纽约道明证券(TD Securities)的利率策略师Gennadiy Goldberg表示，做空10年期公债收益率的投机客“已为这波涨势做好了充分准备”。
    
    一周之前，投机客持有的10年期公债期货净多仓为229,119口。
    
    其他债券及利率合约方面，投机客增持五年期公债净空仓至170,167口，为4月11日以来最高。
    
    另一方面，投机客缩减欧洲美元利率期货净空仓至269万口，为3月5日以来最低空仓。
    
    以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格：
    
    美国两年期公债期货(200,000美元为1口)
             5月16日当      前一周
           周            
 多头仓位       258,127    213,252
 空头仓位       234,642    204,172
 净仓位          23,485      9,080
 
    美国五年期公债期货(100,000美元为1口)
             5月16日当周      前一周
 多头仓位        453,477     480,150
 空头仓位        623,644     626,578
 净仓位         -170,167    -146,428
 
    美国10年期公债期货(100,000美元为1口)
             5月16日当周        前一周
 多头仓位        892,977       861,792
 空头仓位        652,967       632,673
 净仓位          240,010       229,119
 
    美国15-25年期公债期货(100,000美元为1口)
             5月16日当周       前一周
 多头仓位        124,265      127,772
 空头仓位        131,113      122,594
 净仓位           -6,848        5,178
 
    美国超长期(25年以上)公债期货(100,000美元为1口)
             5月16日当       前一周
           周            
 多头仓位        34,197      32,672
 空头仓位       140,557     140,336
 净仓位        -106,360    -107,664
 
    欧洲美元利率期货(1,000,000美元为1口)
             5月16日当周      前一周
 多头仓位        667,771     519,707
 空头仓位      3,359,261   3,684,027
 净仓位       -2,691,490  -3,164,320
 
    美国联邦基金利率期货(1,000,000美元为1口)
             5月16日当     前一周
           周            
 多头仓位       233,367   248,238
 空头仓位       260,558   222,504
 净仓位         -27,191    25,734
 (完) (编译 张明钧; 审校 白云)
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