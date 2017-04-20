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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 13:21 BJT

路透基点：台湾晔扬股份寻求103亿台币贷款用于工厂建设--TRLPC

路透香港4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台日合资的晔扬股份有限公司正寻求一笔103亿台币(3.39亿美元)的贷款，以支持其在高雄一工厂的建设。

消息人士称，数家银行有意做该案牵头行。贷款条款和细节尚未确定。

晔扬股份有限公司成立于2015年，为日本KH Neochem、台湾中油和兆丰国际商业银行合资组建，生产石油化学产品。台湾中油和KH Neochem在该公司各持股47%，剩余股份则为兆丰银所有。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
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