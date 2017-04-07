香港个股：新秀丽以1.05亿美元收购美国网上零售商eBags，盘初小幅上涨

路透香港4月7日 - 行李箱生产商新秀丽(Samsonite)周五称，同意以现金代价1.05亿美元收购美国网上零售商eBags全部发行在外的股权，预期交易于第二季度完成；该股盘初小幅上涨。

据公告，收购事项将为新秀丽提供一个强大平台，有助于加快其在北美洲和全球直接面向消费者的电子商贸发展，亦将提供即时资源和数码专门知识，以加强公司的现有数码能力。

新秀丽并称，“预期从收购事项获得的财务回报将符合本公司考虑的投资标准。”

eBags于1998年创立，总部设于美国科罗拉多州格林伍德村，是一家经营旅游箱包及有关配件的领先网上零售商，销售种类繁多的著名旅游和时尚品牌（包括不少新秀丽的现有附属公司所拥有的品牌）的产品，以及其专属自有商标品牌。

截至2016年12月25日止财政年度，eBags录得销售净额1.585亿美元，较上一财政年度增长23.5%。美国占eBags的2016年销售净额逾90%。

香港时间09:38，新秀丽升0.88%，报28.75港元；大市恒生指数则跌0.43%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)