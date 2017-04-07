香港个股：新秀丽以1.05亿美元收购美国网上零售商eBags，盘初小幅上涨

标题新闻：菲律宾总统杜特尔特称，若伊斯兰国威胁扩大，不排除全国实施戒严
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路透香港4月7日 - 行李箱生产商新秀丽(Samsonite)周五称，同意以现金代价1.05亿美元收购美国网上零售商eBags全部发行在外的股权，预期交易于第二季度完成；该股盘初小幅上涨。
据公告，收购事项将为新秀丽提供一个强大平台，有助于加快其在北美洲和全球直接面向消费者的电子商贸发展，亦将提供即时资源和数码专门知识，以加强公司的现有数码能力。
新秀丽并称，“预期从收购事项获得的财务回报将符合本公司考虑的投资标准。”
eBags于1998年创立，总部设于美国科罗拉多州格林伍德村，是一家经营旅游箱包及有关配件的领先网上零售商，销售种类繁多的著名旅游和时尚品牌（包括不少新秀丽的现有附属公司所拥有的品牌）的产品，以及其专属自有商标品牌。
截至2016年12月25日止财政年度，eBags录得销售净额1.585亿美元，较上一财政年度增长23.5%。美国占eBags的2016年销售净额逾90%。
香港时间09:38，新秀丽升0.88%，报28.75港元；大市恒生指数则跌0.43%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。
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