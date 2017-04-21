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亚洲 | 2017年 4月 21日 星期五 14:01 BJT

台湾债市：五年券殖利率收升至两周新高，因106/4R发行前交易殖利率开高

    * 五年券106/5殖利率收升至两周新高
    * 10年券106/4R发行前交易殖利率开高
    * 下周106/5殖利率料在0.75-0.81%

    路透台北4月21日 - 台湾五年公债106/5期殖利率周五收升至两周新高，
中止连两日微收跌。交易员表示，随着美债指标10年债殖利率连两日收扬，带动106/5殖利
率区间偏升，加以10年新券106/4R发行前交易殖利率开高于预期，空方进场
推升106/5殖利率弹幅扩大。
    
    他们指出，10年新券106/4R发行前交易第二日首见成交，交投尚未活络，区间落在1.04
-1.07%，略高于市场预估的1.02-1.05%，空方因此趁机突袭，令今日台债主流券殖利率齐扬
。
    
    今日五年券106/5殖利率收高3.73基点至0.7908%，收盘前高为4月10日的0.8048%。
    
    〞现在行情都来得快、去得也快，下周要看美债殖利率反弹幅度。〞一位大型银行交易
员说。
    
    一位大型券商交易员也称，此前10年现券106/4筹码稳定，带动殖利率下探过程中被压
太低，惟10年冷券105/11殖利率却偏高，造成10年冷热券间利差过大的不合理现象，10年新
券106/4R发行前交易开高只是回到应有的利率水准，后续仍看美债脸色。
    
    另位大型银行交易员则指出，尽管106/4R发行前交易期间较利于偏空操作，但法国总统
大选等变数尚未厘清，美债殖利率仍有可能续探低位，现在有标到106/5的交易商都想解套
，下周就面临解套大作战。

    美债收益率周四上涨，因投资者等待本周末的法国大选结果，风险胃纳改善提振股市，
稍早收益率下跌，并跌破一个关键技术阻力位置。指标10年美国公债收益率收
在2.2356%，上日收在2.2020%。

    交易员预估，下周五年券106/5殖利率区间料在0.75-0.81%；10年增额券106/4R殖利率
区间在1.03-1.13%。
           
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      +3.73     0.7908%  0.7655-0.7975%     78.00
   10  106/4R                         --     1.0650%  1.0400-1.0700%      8.00
 年     期别                   收盘价
 期                            
  30    105/14                  没有成
                                    交
  20     106/3                  没有成
                                    交
  10    106/4R                 1.0650%
   5     106/5                 0.7908%
   3     105/1                  没有成
                                    交
   2     106/1                  没有成
                                    交
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 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
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