台湾债市：五年券殖利率收升至两周新高，因106/4R发行前交易殖利率开高

* 五年券106/5殖利率收升至两周新高 * 10年券106/4R发行前交易殖利率开高 * 下周106/5殖利率料在0.75-0.81% 路透台北4月21日 - 台湾五年公债106/5期殖利率周五收升至两周新高， 中止连两日微收跌。交易员表示，随着美债指标10年债殖利率连两日收扬，带动106/5殖利 率区间偏升，加以10年新券106/4R发行前交易殖利率开高于预期，空方进场 推升106/5殖利率弹幅扩大。 他们指出，10年新券106/4R发行前交易第二日首见成交，交投尚未活络，区间落在1.04 -1.07%，略高于市场预估的1.02-1.05%，空方因此趁机突袭，令今日台债主流券殖利率齐扬 。 今日五年券106/5殖利率收高3.73基点至0.7908%，收盘前高为4月10日的0.8048%。 〞现在行情都来得快、去得也快，下周要看美债殖利率反弹幅度。〞一位大型银行交易 员说。 一位大型券商交易员也称，此前10年现券106/4筹码稳定，带动殖利率下探过程中被压 太低，惟10年冷券105/11殖利率却偏高，造成10年冷热券间利差过大的不合理现象，10年新 券106/4R发行前交易开高只是回到应有的利率水准，后续仍看美债脸色。 另位大型银行交易员则指出，尽管106/4R发行前交易期间较利于偏空操作，但法国总统 大选等变数尚未厘清，美债殖利率仍有可能续探低位，现在有标到106/5的交易商都想解套 ，下周就面临解套大作战。 美债收益率周四上涨，因投资者等待本周末的法国大选结果，风险胃纳改善提振股市， 稍早收益率下跌，并跌破一个关键技术阻力位置。指标10年美国公债收益率收 在2.2356%，上日收在2.2020%。 交易员预估，下周五年券106/5殖利率区间料在0.75-0.81%；10年增额券106/4R殖利率 区间在1.03-1.13%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +3.73 0.7908% 0.7655-0.7975% 78.00 10 106/4R -- 1.0650% 1.0400-1.0700% 8.00 年 期别 收盘价 期 30 105/14 没有成 交 20 106/3 没有成 交 10 106/4R 1.0650% 5 106/5 0.7908% 3 105/1 没有成 交 2 106/1 没有成 交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)