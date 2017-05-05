台湾债市：五年券殖利率持续随美债收升，观望非农数据与106/4R标售

* 美10年债殖利率创近一个月高位，台债跟随弹升 * 关注非农数据以及叶伦谈话，106/4R标售牵动下周走势 * 下周五年券106/5殖利率料在0.78-0.83% 路透台北5月5日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周五收高。交易员表示，因昨晚美国指标 10年期公债殖利率创近一个月高位，令台债表现偏弱，不过买盘也逢高承接，终场弹幅收敛。 对于下周台债走势，交易员认为，首先看今晚美国4月非农数据以及联准会主席叶伦是否提及缩表时程， 此外，下周二10年增额券106/4R的标售结果，将牵动台债后续表现。 〞美债、106/4R标售，仍是影响下周台债的最大变数。〞一证券商交易员说。 美债方面，证券商交易员称，市场已高度预期美联储将于6月升息，今晚交易商会继续在非农数据寻求支 撑预期的条件，此外，叶伦若有关于利率展望以及缩表时程的说法，也会牵动美债走势。今年美国10年期公债 殖利率虽仍在大区间内，但若是弹升逾2.40%或是跌至2.25%以下，还是会引发较大波动。 周日法国总统大选结果亦是关注重点。一银行交易员认为，中间派独立候选人马克龙领先幅度明显，最终 结果应该不会出现意外，但还是要提防尾部风险。 至于106/4R的标售，一证券商交易员指出，昨日未平仓空单量已增加至40亿台币，预料标售前应该会来到 50亿元水准，这样的额度料无法引发抢标。实质买盘如大型银行、寿险在标售结果出炉前，大概都无法得知其 对利率的态度，唯一可以推测的是，标售后再过两周，又有第二次增额券要标，这将减少买盘追价的意愿。 另一证券商交易主管推测，若是106/4R可以标在1.16-1.18%，对多空双方都是相对有利的结果。若是标在 1.18%以上，可能会引发五年券106/5交易盘的停损卖压，因此需要提防标售不如预期的风险。 交易员预估，下周五年券106/5殖利率区间料在0.78-0.83%；10年增额券106/4R发行前交易殖利率区间则 在1.12-1.18%。 美国公债收益率周四上涨，此前公布的劳动力市 场数据强劲，巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 6月升息的预期， 投资者等待周五将要发布的倍受关注的4月非农就业报告。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +0.33 0.8088% 0.8041-0.8200% 70.00 10 106/4R +0.19 1.1405% 1.1350-1.1520% 17.50 年 期别 收盘价 期 30 105/14 没有成 交 20 106/3 没有成 交 10 106/4R 1.1405% 5 106/5 0.8088% 3 105/1 没有成 交 2 106/1 没有成 交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年；审校 乔艳红)