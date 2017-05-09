台湾债市：五年公债殖利率早盘随美债弹升，量缩等待106/4R标售

路透台北5月9日 - 台湾五年公债106/5殖利率周二早盘弹升。交易员表示，因昨晚美债表现不佳，且今日台股走势强劲，不过中午因要标售10年增额券106/4R，市场观望气氛浓厚。

他们指出，106/4R累计至昨日未平仓空单量仅48.5亿台币，券商的空单更只有7亿。在交易商对发行前交易走势缺乏看法影响下，中午标债结果如何更显得扑朔迷离。路透调查结果显示，106/4R的得标利率料在1.14-1.16%。

〞今天股市有上万点的气氛，下标的人应该会谨慎。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员指出，美国指标10年期公债殖利率弹逾2.35%令气氛偏空，再加上今日股市表现强势，实质买盘下标可能会再向后退一点，若是标在1.16-1.17%，市场尚能接受，不至于令债市气氛转空。

美国公债收益率周一上涨，指标公债收益率触及四周高位，本周美国财政部将在季度再融资计划中发售620亿美元公债，且周日中间派候选人赢得法国总统大选。

本地时间09:57，五年公债106/5殖利率弹0.9基点至0.8170%，区间在0.8150-0.8220%，成交10.0亿台币；10年增额券106/4R发行前交易殖利率弹0.30基点至1.1530%，区间在1.1530-1.1600%，成交7.5亿台币；而台股加权指数则涨0.61%。

交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.80-0.85%；而10年增额券106/4R发行前交易殖利率则看在1.14-1.18%。

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