台湾债市：五年公债殖利率早盘随美债弹升，量缩等待106/4R标售

****主要国家经济指标预测--6月21日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透台北5月9日 - 台湾五年公债106/5殖利率周二早盘弹升。交易员表示，因昨晚美债表现不佳，且今日台股走势强劲，不过中午因要标售10年增额券106/4R，市场观望气氛浓厚。
他们指出，106/4R累计至昨日未平仓空单量仅48.5亿台币，券商的空单更只有7亿。在交易商对发行前交易走势缺乏看法影响下，中午标债结果如何更显得扑朔迷离。路透调查结果显示，106/4R的得标利率料在1.14-1.16%。
〞今天股市有上万点的气氛，下标的人应该会谨慎。〞一位证券商交易员说。
另一证券商交易员指出，美国指标10年期公债殖利率弹逾2.35%令气氛偏空，再加上今日股市表现强势，实质买盘下标可能会再向后退一点，若是标在1.16-1.17%，市场尚能接受，不至于令债市气氛转空。
美国公债收益率周一上涨，指标公债收益率触及四周高位，本周美国财政部将在季度再融资计划中发售620亿美元公债，且周日中间派候选人赢得法国总统大选。
本地时间09:57，五年公债106/5殖利率弹0.9基点至0.8170%，区间在0.8150-0.8220%，成交10.0亿台币；10年增额券106/4R发行前交易殖利率弹0.30基点至1.1530%，区间在1.1530-1.1600%，成交7.5亿台币；而台股加权指数则涨0.61%。
交易员预估，今天五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.80-0.85%；而10年增额券106/4R发行前交易殖利率则看在1.14-1.18%。
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--美国债市：公债收益率上涨，财政部本周将发售620亿美元公债(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月19日当周 6月21日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 6月22日(四) 暂无重要经济数据公布。 6月23日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月26日当周 6月26日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 41.7 出口(亿新西兰元) -- 47.5 贸易收支(亿新西兰元)