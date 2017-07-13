《台湾新债预测》五年增额公债106/5R期得标利率料在0.77-0.795%

* 标售标的：五年期增额公债106/5R期

* 标售时间：周五(14日)

* 标售金额：估250亿台币

* 预测中值：0.77-0.795%

* 受访机构：10家

路透台北7月13日 - 台湾央行周五将代财政部标售五年期增额公债106/5R期。路透调查结果显示，106/5R期的得标利率料在0.77-0.795%。

路透周四采访10家金融机构，包括五家银行、两家票券商与三家证券商，大区间落在0.75-0.82%。

106/5R期公债发行金额预定250亿台币，将于19日(周三)发行，此期公债发行前交易殖利率的区间在0.7430-0.8200%。前次五年公债标售为106/5期，金额250亿台币，得标利率是0.769%。

台湾2014-2017年度公债标售结果一览

以下为交易员观点整理：

--以五年券目前殖利率水位，换算附买回利率0.3%左右，养券仍有约近50基点的空间，对银行而言仍是不错的资产配置。

--增额券的发行前交易成交量比现券还差，较为少见。交易员认为，可能是空方认为其水位不够高，不愿进场。但多方宁愿先进场现券赚利息，不愿进场发行前交易，使该券成交量一直低落。

--继美国FED升息后，欧洲央行及部分央行政策似有转向紧缩迹象，一度推高美欧债市殖利率。不过台湾央行今年底以前都没有升息的迹象，这也令五年期公债殖利率落于区间游走，不见明确方向。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大型券商 0.77 0.79

大型券商 0.76 0.78

中型券商 0.78 0.80

大型票券商 0.75 0.77

大型票券商 0.76 0.79

大型银行 0.76 0.79

小型银行 0.77 0.80

大型银行 0.79 0.82

大型银行 0.77 0.80

大型银行 0.77 0.80

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中 值 0.77 0.795(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)