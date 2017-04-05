路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC

香港金融：私人贷款持续增长，最快四年内超越信用卡贷款--调查
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。
台湾合作金库银行为该交易唯一牵头行兼簿记行(MLAB)。本案每年担保费用为100个基点。
这笔有担保贷款将用于支持可转债发行，以现金和借款人在新北市和台北的房地产作为担保。
银行最高可获得前端费15个基点。贷款签署时间为3月31日。
额度分配情况如下：
牵头行兼簿记行 百万台币
台湾合作金库 3,140.5
牵头行
兆丰国际商业银行 2,670
参贷行
全国农业金库 1,100
彰化商业银行 1,070
台湾企银 1,070
日盛国际商业银行 540
台中商业银行 540
高雄银行 319.5
星展银行 200
总计 10,650
(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
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