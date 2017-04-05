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亚洲 | 2017年 4月 5日 星期三 12:15 BJT

路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC

路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。

台湾合作金库银行为该交易唯一牵头行兼簿记行(MLAB)。本案每年担保费用为100个基点。

这笔有担保贷款将用于支持可转债发行，以现金和借款人在新北市和台北的房地产作为担保。

银行最高可获得前端费15个基点。贷款签署时间为3月31日。

额度分配情况如下：

牵头行兼簿记行 百万台币

台湾合作金库 3,140.5

牵头行

兆丰国际商业银行 2,670

参贷行

全国农业金库 1,100

彰化商业银行 1,070

台湾企银 1,070

日盛国际商业银行 540

台中商业银行 540

高雄银行 319.5

星展银行 200

总计 10,650

(完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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