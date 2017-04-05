路透基点：台湾兴富发建设签署106.5亿台币担保贷款案--TRLPC

路透4月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾兴富发建设股份有限公司已经签下106.5亿台币、为期63个月的担保贷款，八家银行以一般银团形式参贷。

台湾合作金库银行为该交易唯一牵头行兼簿记行(MLAB)。本案每年担保费用为100个基点。

这笔有担保贷款将用于支持可转债发行，以现金和借款人在新北市和台北的房地产作为担保。