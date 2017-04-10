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亚洲 | 2017年 4月 10日 星期一 19:22 BJT

路透基点：台湾国巨公司将五年期循环信贷目标提高至108亿台币--TRLPC

    路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件
制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10
8亿(3.53亿美元)。
    
    兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获
得超额认购。
    
    该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点
，税前最低不低于1.7%。
    
    以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费
。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。
    
    其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融
资，其余用作运营资金。
    
    贷款分配                        亿台币
    
    牵头行兼簿记行
    
    兆丰国际商业银行                 8.5
    台北富邦商业银行                 8.5
    
    牵头行
    
    中国银行                          7
    交通银行                          7
    东亚银行                          7
    彰化商业银行                      7
    中国建设银行                      7
    台湾土地银行                      7
    第一商业银行                      5
    元大商业银行                      5
    全国农业金库                      4
    星展银行                          4
    凯基银行                          4
    上海商业储蓄银行                  4
    新光银行                          4
    台新国际商业银行                  4
    台湾企银                          4
    合作金库商业银行                  4
    台湾大众银行                      3
    
    主办行           
    
    台湾银行                          2
    日盛银行                          2
    
    总计                            108  (完) (编译 李春喜 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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