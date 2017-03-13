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亚洲 | 2017年 3月 13日 星期一 15:12 BJT

台湾债市：10年券随美债殖利率收跌，静待美FED利率决策交投偏冷

    * 10年券随美债殖利率收跌，终止连二升
    * 美国FED开会在即，市场观望气氛浓厚
    * 明日106/4殖利率交易区间料在1.17-1.23%

    路透台北3月13日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周一收跌，终止连二升
；交易员表示，随美债殖利率下跌，且空单已大致消化，台债殖利率开低震荡收低；惟市场
观察气氛浓厚，成交量明显萎缩。
    
    他们指出，由于美国FED开会在即，且殖利率在历经上周快速弹升后，今天市场比较理
性，静待FED利率决策，短线殖利率料将呈区间狭幅波动。

    〞(殖利率走低)就是要轧死空单啊，但今天没有什么人要玩，大家都在等美国FED开会
结果。〞一大型证券商交易员说。
    
    他并称，随美国FED开会进入倒数，今天市场观望气氛浓厚，静待FED利率决策及美债殖
利率走势，因FED今年的利率目标设定在3%，以美国指标10年券殖利率目前在2.5-2.6%间，
料台债未来往上空间应有限。
    
    另一大型证券商交易员亦表示，随上周殖利率急弹，目前手中部位大都已由盈转亏，加
上台债在历经去年殖利率快速弹升后，今年大家都变得比较小心；〞被滚水烫过就会很紧张
，现在又在水面上载浮载沉，大家就没有那么勇敢了。〞
    
    美国指标10年期公债收益率上周五尾盘报2.578%，较上日尾盘跌2.0个基点
。 

      
    交易员称，明日106/4期殖利率交投区间料在1.17-1.23%；五年券106/2殖
利率区间则估在0.88-0.91%。    
          
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   106/2                      -1.55     0.8945%  0.8920-0.9000%       4.5
 10   106/4                      -2.25     1.1925%  1.1811-1.2100%      66.0
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  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10     106/4                       1.1925%
   5     106/2                       0.8945%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
 
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 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)
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