台湾债市：10年券随美债殖利率收跌，静待美FED利率决策交投偏冷

* 10年券随美债殖利率收跌，终止连二升 * 美国FED开会在即，市场观望气氛浓厚 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.17-1.23% 路透台北3月13日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周一收跌，终止连二升 ；交易员表示，随美债殖利率下跌，且空单已大致消化，台债殖利率开低震荡收低；惟市场 观察气氛浓厚，成交量明显萎缩。 他们指出，由于美国FED开会在即，且殖利率在历经上周快速弹升后，今天市场比较理 性，静待FED利率决策，短线殖利率料将呈区间狭幅波动。 〞(殖利率走低)就是要轧死空单啊，但今天没有什么人要玩，大家都在等美国FED开会 结果。〞一大型证券商交易员说。 他并称，随美国FED开会进入倒数，今天市场观望气氛浓厚，静待FED利率决策及美债殖 利率走势，因FED今年的利率目标设定在3%，以美国指标10年券殖利率目前在2.5-2.6%间， 料台债未来往上空间应有限。 另一大型证券商交易员亦表示，随上周殖利率急弹，目前手中部位大都已由盈转亏，加 上台债在历经去年殖利率快速弹升后，今年大家都变得比较小心；〞被滚水烫过就会很紧张 ，现在又在水面上载浮载沉，大家就没有那么勇敢了。〞 美国指标10年期公债收益率上周五尾盘报2.578%，较上日尾盘跌2.0个基点 。 交易员称，明日106/4期殖利率交投区间料在1.17-1.23%；五年券106/2殖 利率区间则估在0.88-0.91%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/2 -1.55 0.8945% 0.8920-0.9000% 4.5 10 106/4 -2.25 1.1925% 1.1811-1.2100% 66.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/14 没有成交 20 105/9 没有成交 10 106/4 1.1925% 5 106/2 0.8945% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)