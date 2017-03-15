台湾债市：10年券早盘尚未成交，观望等候FED议息会议结果

路透台北3月15日 - 台湾公债次级交易市场周三观望气氛浓厚，开盘逾一小时没有成交。交易员表示，市场观望等候今晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)议息会议结果以及会后声明，交投心态保守谨慎。

他们称，由于市场已高度预期今晚美联储升息，因此最大的变数在于新公布的升息路径，由于油价下跌降低了对通膨的预期，也让市场对今年到底会升息三次或四次的看法相当分歧。

〞联准会就像气候预报员，每次都说得很严重，但最后也许云淡风轻。〞一银行交易员说。

油价挫至三个月低位，也牵动市场对通膨的预期。银行交易主管表示，台湾若要升息，通常GDP年增率需两季达3.5%以上，或是CPI连两季超过2%，油价跌破每桶50美元，表示因油价造成CPI的变动顶多持平，也可能降低了对升息的预期。

根据CME Group的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，美联储宣布升息25个基点的可能性为93%，与周一时的预期一致。

本地时间10:01，主流券106/4未见成交。

交易员预估今天10年券106/4期殖利率交投区间估在1.17-1.22%；而五年券106/2期殖利率区间料在0.87-0.92%。

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