台湾债市：10年券殖利率早盘下跌，惟下周FED开会前观望气氛浓交投谨慎

路透台北6月5日 - 台湾指标10年期公债106/4R发行前交易殖利率周一早盘下跌；交易员表示，早盘延续上日殖利率的跌势；惟下周将标债且美国FED亦将开会，市场观望气氛转浓，交投趋谨慎；短线观察今晚美债走势。

他们指出，台债上周六〞独家交易〞并率先反应美债利多后，早盘殖利率持续走低，惟随殖利率跌至相对低档，引短多出场，促使殖利率在平盘附近窄幅波动。

上周五路透调查显示，受访的18家初级交易商均预期，美联储在下周二及周三(13-14日)会议上，将把隔夜拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。下周二(13日)台湾央行则将标售106/4R期公债。

〞市场缺乏方向，区间震荡，静待今晚美债表现。〞一大型银行交易员说。

他表示，106/4R期发行前交易空单量虽进一步扩增至74亿台币，但以银行占最大宗且达到43亿，而证券商仅占27.5亿，料这期应该不会有轧空行情，〞10年是银行的菜，之前已经有现货在手中，万一没有标到顶多用现货交割，不太容易出现轧空行情。〞

一大型证券商交易员则称，随美债殖利率走低，台债10年券殖利率上周六〞率先表态〞走跌，殖利率跌至贴近1%；由于美债市场气氛仍偏多，台债观望中略带一点乐观气氛；料标债前仍有机会回测1.0%整数关卡。

早盘10年R券殖利率最低跌至1.0161%，创本期发行前交易以来新低，并创10年券殖利率逾一个半月盘中新低，此前盘中新低为4月19日的0.9950%。

本地时间10:50，10年券106/4R殖利率跌0.05基点至1.0215%，成交50.5亿台币；而五年券106/5殖利率则涨0.20基点至0.7200%，成交7.0亿台币；至于台股加权指数则涨0.29%。

交易员预估，今天五年券106/5期殖利率交易区间在0.71-0.74%；而106/4R期交易区间则预估在1.01-1-04%。

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