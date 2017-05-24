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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 15:26 BJT

台湾债市：10年公债殖利率随美债收高惟追价意愿低，关注FED会议纪录

    * 10年公债106/4殖利率随美债收高
    * 长假在即，追价意愿偏低
    * 关注FED公布会议纪录
    * 106/4殖利率明日区间料在1.05-1.08%

    路透台北5月24日 - 台湾10年指标公债106/4殖利率周三随美债收高。交易员表示，尽管上日30年期公债标售低于预期，但长假在即，追价意愿偏低；另各方也关注今日稍晚美联储(FED)公布的会议纪录。
    
    他们指出，30年长券标售之后，今日归于平静。本周结束后即是四天的端午节假期，观望气氛更浓，料短期交投重心将转到存续期较短的五年106/5期公债。
    
    〞五年券风险低，要过长假了，大家会多考虑这个。〞一位大型银行交易员说。    
       
    至于明日是10年公债106/4增额券发行前交易首日，多家交易员预估此期券料高于现券106/4殖利率约0.5-2基点，主要还是反应借券不需成本的因素，惟本周交投热度料不高。
        
    本次增额发行的106/4期公债250亿台币，将于6月13日标售，6月16日发行。 
    
    另外，上日标售结果亮眼的30年公债106/6，殖利率今日也微幅收高。分析师表示，保险业因投资海外资产面临汇损，因而踊跃进场买入台债30年券，银行也捧场，不过预期此期公债之后流动性不好，对前端不会有太大影响。   
         
    美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其持有的避险公债仓位。指标10年期美债收益率报2.287%，较周一尾盘上涨3个基点。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.72-0.75%；10年券106/4殖利率则料在1.05-1.08%。    
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      +0.40     0.7465%  0.7430-0.7545%     34.50
   10   106/4                      +1.24     1.0679%  1.0615-1.0720%      9.50
   30   106/6                      +1.10     1.9210%  1.9125-1.9210%      1.00
 年     期别                       收盘价
 期                               
  30     106/6                     1.9210%
  20     106/3                    没有成交
  10     106/4                     1.0679%
   5     106/5                     0.7465%
   3     105/1                    没有成交
   2     106/1                    没有成交
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 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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