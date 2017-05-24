台湾债市：10年公债殖利率随美债收高惟追价意愿低，关注FED会议纪录

* 10年公债106/4殖利率随美债收高 * 长假在即，追价意愿偏低 * 关注FED公布会议纪录 * 106/4殖利率明日区间料在1.05-1.08% 路透台北5月24日 - 台湾10年指标公债106/4殖利率周三随美债收高。交易员表示，尽管上日30年期公债标售低于预期，但长假在即，追价意愿偏低；另各方也关注今日稍晚美联储(FED)公布的会议纪录。 他们指出，30年长券标售之后，今日归于平静。本周结束后即是四天的端午节假期，观望气氛更浓，料短期交投重心将转到存续期较短的五年106/5期公债。 〞五年券风险低，要过长假了，大家会多考虑这个。〞一位大型银行交易员说。 至于明日是10年公债106/4增额券发行前交易首日，多家交易员预估此期券料高于现券106/4殖利率约0.5-2基点，主要还是反应借券不需成本的因素，惟本周交投热度料不高。 本次增额发行的106/4期公债250亿台币，将于6月13日标售，6月16日发行。 另外，上日标售结果亮眼的30年公债106/6，殖利率今日也微幅收高。分析师表示，保险业因投资海外资产面临汇损，因而踊跃进场买入台债30年券，银行也捧场，不过预期此期公债之后流动性不好，对前端不会有太大影响。 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其持有的避险公债仓位。指标10年期美债收益率报2.287%，较周一尾盘上涨3个基点。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率主要交易区间料在0.72-0.75%；10年券106/4殖利率则料在1.05-1.08%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +0.40 0.7465% 0.7430-0.7545% 34.50 10 106/4 +1.24 1.0679% 1.0615-1.0720% 9.50 30 106/6 +1.10 1.9210% 1.9125-1.9210% 1.00 年 期别 收盘价 期 30 106/6 1.9210% 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0679% 5 106/5 0.7465% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)