台湾债市：10年券殖利率连三日收跌，FED主席叶伦鸽派言论激励多头

* 指标10年券殖利率连三日收跌 * FED主席叶伦鸽派谈话激励多头 * 106/4殖利率区间暂看1.06-1.08% 路透台北7月13日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四连三日收跌。交易员表示，美联储(FED)主席叶伦鸽派言论浇弱升息预期，带动台债偏多反应，惟多为当冲交易，殖利率跌幅缩减。 他们指出，短多藉美债利多抢进10年公债，令殖利率走跌，不过随着多头当冲抛券出场，跌幅也随之减少。今日殖利率虽跌，但并未引发空单回补或追价买盘，仅适度反应美债殖利率走低，预料短期未脱区间盘整格局。 〞先看区间，等明天标债结果。〞一位大型证券商交易员说。 台湾央行周五将代财政部标售五年期增额公债106/5R期。交易员认为，台湾央行今年底为止没有升息可能，短期五年公债若要养券，仍有约近50基点的空间，对银行而言仍是不错的资产配置，明日标债的殖利率估0.77-0.795%。 美联储(FED)主席叶伦周三表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并开始缩减庞大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的转圜余地缩小。 一位票券商交易员则表示，美债回稳，且今日两年期定存单标低，都有助台债多头坚固持券信心。 台湾央行周四宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.597%。该利率低于市场预期的0.60-0.611%，并较上次标售结果0.602%降0.5个基点。 交易员预估，明日10年公债106/4殖利率交易区间估在1.06-1.08%；而五年券106/5R期发行前交易殖利率交易区间预料0.76-0.785%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5R -1.12 0.7738% 0.7655-0.7750% 5.5 10 106/4 -0.65 1.0690% 1.0565-1.0730% 71.5 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0690% 5 106/5 0.7755% 2 106/1 没有成交 (完) (记者 高洁如；审校 张喜良)