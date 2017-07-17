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3 天前
《全球汇市》美国数据疲弱打压美元触及10个月低点，关注中国GDP数据
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2017年7月17日 / 凌晨12点05分 / 3 天前

《全球汇市》美国数据疲弱打压美元触及10个月低点，关注中国GDP数据

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元触及区间低点，之前美国公布的通胀和零售销售数据疲软
    * 波动性下降利好风险资产和利差交易
    * 市场预期中国GDP数据不会令人失望

    路透悉尼7月17日 - 美元周一触及10个月低点，因美国大举收紧政策的风险减弱，促使投资者增加对高收益率货币或风险资产的杠杆头寸。
    
    技术图显示，欧元接近2016年5月创下的高位，英镑处在9月以来高位。英镑周五跳涨1.2%，创三个月来最大单日涨幅，兑美元      最新报1.3107。

    欧元兑美元      徘徊在1.1471美元水平，略低于重要阻力位1.1489。美元指数      处于9月以来低点95.089，美元/日圆      报112.49日圆，上周五大幅下跌。
    
    日本适逢公众假期因而交投清淡，中国即将公布大批经济数据，其中包括国内生产总值(GDP)、社会消费品零售总额以及规模以上工业增加值。
    
    预估中国经济在第二季度成长6.8%，如果是这样的良性结果，应不会在本地区引起太多骚动。
    
    相反，周五公布的数据显示，美国消费者物价和零售销售意外疲弱，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀很快反弹的信心成疑。

    “好坏不一的形势有可能使美联储持谨慎态度，市场降低了今年将进一步升息的机率一点也不奇怪，”澳新银行分析师David Plank说。
    
    “这是不是会推迟启动资产负债表正常化的进程还不得而知，但我们对美联储目前是否愿意推进那个进程表示怀疑。”
    
    联邦基金利率期货       暗示，美联储在12月前再次升息的机率约为50%，而且对明年全年升息次数的预期低于两次。美联储决策者曾暗示今年还会再升息一次，2018年将再升息四次。
    
    美联储将缓慢行动的前景拖累华尔街青睐的恐惧指标下滑，芝加哥期权交易所波动率指数      跌至1993年12月以来最低位。

    市场平静时期有利于利差交易，因市况骤然逆转的风险减少，投资者无需将杠杆部位平仓。
    
    这促使了资金涌向澳元、墨西哥披索、南非兰特、新兴市场货币等高收益货币。
    
    澳元兑美元        冲上两年高点，并且升破在0.7700/7778区间的重要技术阻力位。澳元最新报0.7824美元，多头目标指向0.8026附近的200周移动均线切入位。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1473  1.1467  +0.05  +9.13  1.0513
    美元/日圆                   112.41  112.50  -0.08  -3.82  116.87
    欧元/日圆                   128.98  129.05  -0.05  +4.74  123.14
    美元/瑞郎                   0.9632  0.9633  -0.01  -5.36  1.0178
    英镑/美元                   1.3107  1.3095  +0.09  +6.25  1.2336
    美元/加元                   1.2642  1.2640  +0.02  -5.87  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7638  6.7640  -0.00  -2.99  6.9726
    澳元/美元                   0.7822  0.7828  -0.08  +8.41  0.7215
    新西兰元/美元               0.7355  0.7345  +0.14  +5.96  0.6941
    澳元/日圆                   87.960  88.070  -0.12  +4.32  84.320
    新西兰元/日圆               82.700  82.650  +0.06  +1.88  81.170
    英镑/日圆                   147.36  147.38  -0.01  +2.32  144.02
    澳元/新西兰元               1.0636  1.0645  -0.08  +2.44  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李爽/郑茵/白云/李婷仪 审校 王颖/杜明霞/张若琪/许娜)

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