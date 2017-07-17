《全球汇市》美国数据疲弱打压美元触及10个月低点，关注中国GDP数据

* 美元触及区间低点，之前美国公布的通胀和零售销售数据疲软 * 波动性下降利好风险资产和利差交易 * 市场预期中国GDP数据不会令人失望 路透悉尼7月17日 - 美元周一触及10个月低点，因美国大举收紧政策的风险减弱，促使投资者增加对高收益率货币或风险资产的杠杆头寸。 技术图显示，欧元接近2016年5月创下的高位，英镑处在9月以来高位。英镑周五跳涨1.2%，创三个月来最大单日涨幅，兑美元 最新报1.3107。 欧元兑美元 徘徊在1.1471美元水平，略低于重要阻力位1.1489。美元指数 处于9月以来低点95.089，美元/日圆 报112.49日圆，上周五大幅下跌。 日本适逢公众假期因而交投清淡，中国即将公布大批经济数据，其中包括国内生产总值(GDP)、社会消费品零售总额以及规模以上工业增加值。 预估中国经济在第二季度成长6.8%，如果是这样的良性结果，应不会在本地区引起太多骚动。 相反，周五公布的数据显示，美国消费者物价和零售销售意外疲弱，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀很快反弹的信心成疑。 “好坏不一的形势有可能使美联储持谨慎态度，市场降低了今年将进一步升息的机率一点也不奇怪，”澳新银行分析师David Plank说。 “这是不是会推迟启动资产负债表正常化的进程还不得而知，但我们对美联储目前是否愿意推进那个进程表示怀疑。” 联邦基金利率期货 暗示，美联储在12月前再次升息的机率约为50%，而且对明年全年升息次数的预期低于两次。美联储决策者曾暗示今年还会再升息一次，2018年将再升息四次。 美联储将缓慢行动的前景拖累华尔街青睐的恐惧指标下滑，芝加哥期权交易所波动率指数 跌至1993年12月以来最低位。 市场平静时期有利于利差交易，因市况骤然逆转的风险减少，投资者无需将杠杆部位平仓。 这促使了资金涌向澳元、墨西哥披索、南非兰特、新兴市场货币等高收益货币。 澳元兑美元 冲上两年高点，并且升破在0.7700/7778区间的重要技术阻力位。澳元最新报0.7824美元，多头目标指向0.8026附近的200周移动均线切入位。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1473 1.1467 +0.05 +9.13 1.0513 美元/日圆 112.41 112.50 -0.08 -3.82 116.87 欧元/日圆 128.98 129.05 -0.05 +4.74 123.14 美元/瑞郎 0.9632 0.9633 -0.01 -5.36 1.0178 英镑/美元 1.3107 1.3095 +0.09 +6.25 1.2336 美元/加元 1.2642 1.2640 +0.02 -5.87 1.3430 美元/离岸人民币 6.7638 6.7640 -0.00 -2.99 6.9726 澳元/美元 0.7822 0.7828 -0.08 +8.41 0.7215 新西兰元/美元 0.7355 0.7345 +0.14 +5.96 0.6941 澳元/日圆 87.960 88.070 -0.12 +4.32 84.320 新西兰元/日圆 82.700 82.650 +0.06 +1.88 81.170 英镑/日圆 147.36 147.38 -0.01 +2.32 144.02 澳元/新西兰元 1.0636 1.0645 -0.08 +2.44 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李爽/郑茵/白云/李婷仪 审校 王颖/杜明霞/张若琪/许娜)