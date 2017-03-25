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亚洲 | 2017年 3月 25日 星期六 22:48 BJT

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多61亿元人民币

路透北京3月25日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过61亿元人民币。

据证监会官方微信称，其中，上交所主板上市的有五家，分别为陕西康惠制药股份有限公司、浙江铁流离合器股份有限公司、浙江大丰实业股份有限公司、瑞斯康达科技发展股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司。

深圳证券交易所中小板上市的有两家，分别为实丰文化发展股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司。

深圳证券交易所创业板上市的有三家，分别为江苏正丹化学工业股份有限公司、杭州长川科技股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司。

其中，实丰文化发展股份有限公司、杭州长川科技股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司等三家公司直接定价发行。

证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 马蓉；审校 林高丽)
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