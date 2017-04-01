中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币

香港金融：私人贷款持续增长，最快四年内超越信用卡贷款--调查

路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。