中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币

基金观点：预料再有机构调降中国评级，惟对债券通影响不大--柏瑞投资
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
据证监会官方微信称，其中上交所主板4家：广东世运电路科技股份有限公司、江苏新日电动车股份有限公司、新经典文化股份有限公司、上海格尔软件股份有限公司。
深交所中小板3家，海南钧达汽车饰件股份有限公司、周大生珠宝股份有限公司、江苏传艺科技股份有限公司，深交所创业板3家：深圳友讯达科技股份有限公司、上海透景生命科技股份有限公司、南京三超新材料股份有限公司。
其中，本次将有上海格尔软件股份有限公司、上海透景生命科技股份有限公司、南京三超新材料股份有限公司等3家公司直接定价发行。
证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月24日 - 稍早国际评级机构穆迪下调中国评级，全球资产管理公司柏瑞投资周三发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。
路透香港5月24日 - 信贷资料机构--环联周三发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。
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