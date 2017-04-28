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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 18:57 BJT

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币

路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。

据证监会官方微信称，其中上交所主板5家，分别为上海保隆汽车科技股份有限公司、今创集团股份有限公司、华荣科技股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司、浙江中马传动股份有限公司。

深交所中小板2家为，贵阳新天药业股份有限公司、天圣制药集团股份有限公司，深交所创业板3家，分别为厦门弘信电子科技股份有限公司、苏州晶瑞化学股份有限公司、深圳市民德电子科技股份有限公司。

其中，本次将有贵阳新天药业股份有限公司、深圳市民德电子科技股份有限公司等2家公司直接定价发行。

证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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