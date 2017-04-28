中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多58亿元人民币

国际油市：小涨，因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透北京4月28日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过58亿元人民币。
据证监会官方微信称，其中上交所主板5家，分别为上海保隆汽车科技股份有限公司、今创集团股份有限公司、华荣科技股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司、浙江中马传动股份有限公司。
深交所中小板2家为，贵阳新天药业股份有限公司、天圣制药集团股份有限公司，深交所创业板3家，分别为厦门弘信电子科技股份有限公司、苏州晶瑞化学股份有限公司、深圳市民德电子科技股份有限公司。
其中，本次将有贵阳新天药业股份有限公司、深圳市民德电子科技股份有限公司等2家公司直接定价发行。
证监会称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。
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