中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多46亿元

路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。

据证监会官方微信，其中上交所主板五家，包括艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、浙江诚邦园林、日播时尚集团、南京华脉科技和南京我乐家居。

深交所中小板两家，为深圳安奈儿和深圳三利谱光电科技；深交所创业板三家，包括中孚信息、厦门延江新材料和江苏雷利电机。