中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多46亿元

标题新闻：3月全球精炼铜市场短缺5000吨，2月为过剩10.2万吨，今年前三个月过剩16.4万吨-ICSG
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路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。
据证监会官方微信，其中上交所主板五家，包括艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司、浙江诚邦园林、日播时尚集团、南京华脉科技和南京我乐家居。
深交所中小板两家，为深圳安奈儿和深圳三利谱光电科技；深交所创业板三家，包括中孚信息、厦门延江新材料和江苏雷利电机。
证监会称，本次将有艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司和深圳三利谱光电科技等两家公司直接定价发行。上述10家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完） (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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