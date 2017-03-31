台湾债市：10年券殖利率早盘游走平盘，IRS利率走低抵削美债影响

路透台北3月31日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五在平盘附近盘旋。交易员表示，近期海外的IRS利率处在低位，压低台债殖利率，因此尽管美债殖利率上扬，台债殖利率仍纹风不动。
交易员表示，特定交易商进场做多，今日一开盘五年公债发行前殖利率交易在0.80%左右的此期券新低位。随后则回至平盘附近整理。
〞海外IRS最近跌蛮多的，五年券一早就有人做多。〞一位大型证券商交易员说。
今日的境内利率交换(IRS)五年利率交换报1.01%/1.03%。交易员表示，不论境内或境外IRS市场流动性均不佳，少数成交易令市况波动较大；部分交易员则传言避险基金因停损令利率下跌。
本地时间10:44，106/4殖利率平盘报1.09%，成交3亿台币；106/5亦在平盘0.82%，稍早低点在0.8000%。106/4期今日的交易区间预料在1.08-1.10%，五年券则在0.80-0.83%。
美国公债收益率周四上涨，此前美国第四季国内生产总值(GDP)终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。
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(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)