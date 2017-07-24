中国债市动态：现券延续窄幅震荡，10年IRS上市暂不活跃但前景料向好

路透上海7月24日 - 中国央行周一逆回购大幅放量，但银行间资金面仍略偏紧，现券延续窄幅整理，收益率变化有限。今起五年以上利率互换合约上市，交易员称早盘成交暂不活跃，但10年品种需求较受市场看好，未来活跃度料将提升。

上海一银行交易员称，现券收益率基本没动，成交也偏清淡；尽管公开市场放量，但货币政策基调还是不紧不松，市场对债市短期震荡的看法也比较一致，交投动力不足。

新上市的中长期利率互换合约方面，上述交易员表示，囿于各机构系统调试等原因，早盘七年、10年利率互换合约成交均较少；但预期后续会越来越活跃，尤其是10年期品种活跃度有可能会超越五年。

招商证券固定收益研究的报告指出，10年期利率互换久期长，与10年金融债相关性更强，适合用于对冲活跃现券的利率风险，成为市场活跃品种的可能性非常大。

10年期FR007利率互换最新报价为3.8550%/3.86%，七年期报价3.7794%/3.8050%。五年期最新报价在3.6850%/3.6950%，与上日尾盘变化不大。

上海清算所上周五公告，为进一步满足市场成员对于人民币利率互换(IRS)集中清算业务有关功能的需求，将于7月24日起，将现有的利率互换集中清算产品(参考利率为FR007、Shibor 3M)期限延长至10年。

中国央行公开市场今日进行总额3,500亿元人民币的逆回购操作，单日操作量创今年1月18日来新高，其中七天期2,000亿元，14天期1,500亿。按逆回购统计口径计算，单日净投放2,200亿元；而若考虑MLF到期，单日净投放则为815亿元。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.1775%/4.1770%，上日尾盘为4.1825%/4.1785%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.5775%/3.5725%，上日尾盘为3.5850%/3.5775%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.800元，较上日结算价上涨0.09%；10年期国债主力合约T1709收报95.345元，较上日结算价上涨0.12%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)