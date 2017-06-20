中国信用债：上海云峰集团称下周二到期的10亿元PPN兑付存在不确定性

路透上海6月20日 - 此前已有多个非公开定向债务融资工具(PPN)违约的上海云峰集团周二公告，所发行的将于下周二(27日)到期的10亿元人民币PPN兑付存在不确定性，因能源行业整体市场低迷，公司流动资金紧张。

本次涉及的PPN为14云峰PPN002，票面利率7.50%，主承销商为光大银行。

因绿地控股集团及上海云峰集团涉嫌信息披露违规的相关调查，2016年6月银行间交易商协会(NAFMII)向绿地集团的审计机构瑞华会计师事务所开出严厉罚单，对其进行公开谴责处分，并暂停瑞华相关业务，期限一年。

另据财新网报导，绿地集团于2015年10月解除对云峰集团的股权托管，不再是其实际控制人，引发云峰66亿元存量债券出现违约风险；此前云峰集团发行的15云峰PPN003、15云峰PPN005和15云峰PPN001三只PPN均出现违约。(完)

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