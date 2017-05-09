国际油市：投资者减持布兰特原油净多仓至11月末以来最低--ICE

路透伦敦5月8日 - 投资者对布兰特原油期货和期权的看涨押注降至去年11月末以来最低，当时石油输出国组织(OPEC)和其他产油国宣布减产以帮助油市恢复供需平衡。

洲际交易所(ICE)周一公布的数据显示，5月2日止当周，基金经理削减布兰特原油期货和期权净多仓35,709口，至322,557口，相当于3.2256亿桶原油。

当周，布兰特原油期货下跌2%至每桶50美元左右，因投资者愈发怀疑OPEC减产120万桶/日可能不足以帮助市场快速恢复平衡。

原油期货投机性仓位的下降情况并未涵盖上周的剩余时间，当时油价遭遇一波卖盘后重挫5%。