国际油市：投资者减持布兰特原油净多仓至11月末以来最低--ICE

澳洲经济指标总览--6月21日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透伦敦5月8日 - 投资者对布兰特原油期货和期权的看涨押注降至去年11月末以来最低，当时石油输出国组织(OPEC)和其他产油国宣布减产以帮助油市恢复供需平衡。
洲际交易所(ICE)周一公布的数据显示，5月2日止当周，基金经理削减布兰特原油期货和期权净多仓35,709口，至322,557口，相当于3.2256亿桶原油。
当周，布兰特原油期货下跌2%至每桶50美元左右，因投资者愈发怀疑OPEC减产120万桶/日可能不足以帮助市场快速恢复平衡。
原油期货投机性仓位的下降情况并未涵盖上周的剩余时间，当时油价遭遇一波卖盘后重挫5%。
5月2日止当周，投资者还减持ICE汽油期货和期权净多仓42,888口，至61,216口，相当于612.2万吨汽油。当时汽油价格下挫逾3%至五个月低点每吨约447美元。(完) (编译 王兴亚；审校 许娜)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透华盛顿6月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，他益发担心近期通胀疲软是表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)将难以达成2%通胀目标的迹象。